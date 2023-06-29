Врач Неумолотова: при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий

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хронический стресс

Врач Татьяна Неумолотова: у тесной связи с хроническим стрессом могут возникать серьезные проблемы со здоровьем.

По словам врача Неумолотовой, возникновение стресса является нормальным процессом когда он вызывается в виде спонтанной реакции на неблагополучные ситуации.  Если же человек пребывает в стрессе слишком часто или испытывает тяжелые переживания из-за обычных раздражителей, нормального тут ничего нет – это патология.

«Хронический стресс развивается в течение нескольких месяцев из-за постоянного перенапряжения психики», - рассказала Татьяна Неумолотова «Известиям».

Специалист предупредила, что последствием хронического стресса может стать развитие тяжелых психопатологий в виде неврозов, депрессии или более серьезных психических нарушений. Кроме того, отметила Неумолотова, при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий.

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«Длительный стресс может привести к срыву адаптационных механизмов и развитию хронических патологий: помимо заболеваний нервной системы, к гипертонии, ишемической болезни сердца, иммунодефициту».

Врач перечислила симптомы патологического стресса.
  • Постоянная усталость, слабость.
  • Нарушения сна, сонливость несмотря на достаточный по времени ночной сон.
  • Социальная замкнутость.
  • Недовольство собой.
  • Панические атаки.
  • Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму.
  • Мышечная боль, боли в теле.
«При хроническом стрессе возможно физическое недомогание в виде головных болей, головокружения, нарушения аппетита, запоров, снижения умственных способностей, дрожи, потливости, расстройств ЖКТ, прибавка или потеря веса», - дополнила медик.

Эксперт констатировала, что если человек испытывает постоянный стресс, а в его организме хронически повышен уровень кортизола, это может навредить иммунитету вплоть до возникновения аутоиммунных и онкологических  заболеваний.

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Татьяна Неумолотова
Татьяна Неумолотова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : хронический стресс, опасность для человека, Татьяна Неумолотова
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