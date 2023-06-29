Врач Лазуренко: тщательное пережевывание пищи является одной из привычек долголетия

«Утренний рацион долгожителей – это источник белков, жиров, полезных углеводов, которые дают энергию, строительный материал, антиоксиданты», - цитирует Наталью Лазуренко «Москва 24».

«Тщательное пережевывание пищи – привычка долгожителей. Оно дает возможность ферментам расщепить белок на 100% и использовать этот ресурс для строительства организма», – объяснила врач.

В интервью врача Лазуренко одной из привычек долголетия был назван регулярный завтрак. По словам медика, привычка полноценно завтракать дает организму многочисленные питательные вещества, необходимые для его деятельности и поддержания иммунной системы.Кроме того, правильный завтрак помогает не злоупотреблять перекусами и калориями на протяжении дня.Одним из лучших вариантов завтрака специалист назвала два яйца с салатом (огурцы, помидоры, перец), который следует заправить оливковым маслом. В таком завтраке содержится полный набор макроэлементов.Привычка пить кофе не способствует долголетию, поскольку от избытка кофеина страдают сердечно-сосудистая и нервная системы. Медик порекомендовала обзавестись привычкой употреблять вместо кофе зеленый чай. В этом напитке также присутствует кофеин, стимулирующей энергетический тонус, но помимо этого содержатся уникальные антиоксиданты, эффективно борющиеся с окислительным стрессом.Из продуктов, которые ассоциируются с долголетием, эксперт выделила чеснок.Помимо этого к привычкам долголетия относится тщательное жевание во время еды.Также долгожителям свойственно скромное питание: они едят простые натуральные продукты, избегают частых перекусов, порой придерживаясь лишь двух-трех приемов пищи за день. Подобное «аскетичное питание» Лазуренко назвала полезным для работы ЖКТ, эндокринной и иммунной систем.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе томатного сока для сердечно-сосудистой системы в жару.

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