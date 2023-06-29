Диетолог Пономарева назвала 5 полезных свойств кукурузы

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Диетолог Пономарева назвала 5 полезных свойств кукурузы


Желтые зерна богаты витамином С и различными витаминами группы В. Кроме того, кукуруза содержит много кальция, цинка, магния и железа. Кроме того, растение содержит много клетчатки, улучшающей пищеварение.

 

 Кукуруза богата витаминами и минералами


"Кукуруза считается основным продуктом питания во многих частях мира. В наших широтах желтые зерна попадают либо на гриль, либо в салат, либо в аппарат для попкорна", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Кукуруза считается очень полезной, потому что зерно богато здоровыми углеводами и питательными веществами. Пономарева назвала 5 главных полезных свойств.
  • Желтые зерна обеспечивают организм многими важными витаминами, такими как витамин А и витамины группы В1, В3, В5, В7 (биотин) и В9 (фолиевая кислота). Таким образом, кукуруза не только обеспечивает здоровье волос, но и поддерживает регуляцию гормонального баланса.
  • Помимо важных витаминов, кукуруза содержит минералы железо, кальций, калий, магний и цинк. Содержащиеся в нем каротиноиды улучшают зрение.
  • Кукуруза сама по себе обеспечивает нас высококачественным белком. Зерно также богато клетчаткой , которая помогает пищеварению. К этому добавляется низкая калорийность 90 калорий на 100 г. Это означает, что вы можете похудеть здоровым способом с кукурузой. 
  • Поскольку кукуруза не содержит глютена, люди с непереносимостью глютена также могут есть этот питательный овощ.
  • Она содержит витамины группы В, витамин С и важные минералы, такие как калий, железо, магний и кальций.


Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.



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