Нутрициолог Строков: бананы - худшее, что вы можете есть на завтрак

Фруктовая классика

Держитесь подальше от бананов на завтрак

Эти три причины говорят против бананов

"Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. К сожалению, так же быстро отваливается. Затем низкий уровень сахара в крови приводит к тяге к сладкому", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Это создает кислоты, которые могут вызвать воспаление и создать нагрузку на организм", - объясняет врач.

Бананы полезны и вкусны. Поэтому для многих они входят в ежедневное меню. Те, кто любит есть сладкое на завтрак, обычно включают фрукты в свой утренний рацион.Эксперт по питанию объясняет, почему бананы не так хороши на завтрак и когда их следует есть вместо этого.Многие едят бананы на завтрак, будь то в мюсли, в каше или в качестве перекуса на ходу. Желтые плоды приятны на вкус и просты в приготовлении. Бананы также полезны и содержат важные минералы. Но утром у банана могут быть побочные эффекты — и они могут негативно сказаться на весь остаток дня.Бананы входят в число фруктов с самым высоким содержанием фруктозы.Если тяга приходит рано утром после завтрака, резкие колебания уровня сахара в крови в течение дня неизбежны и вы попадаете в порочный круг постоянной тяги.Низкий уровень сахара в крови может вызвать усталость и потерю концентрации.Сахар, содержащийся в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт.В результате могут развиться такие заболевания, как остеоартроз и подагра.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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