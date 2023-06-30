Нутрициолог Строков: бананы - худшее, что вы можете есть на завтрак
Это популярный классический завтрак, но, по словам врача один конкретный фрукт по утрам совсем не полезен для здоровья и даже может вызвать тягу к еде.
Бананы полезны и вкусны. Поэтому для многих они входят в ежедневное меню. Те, кто любит есть сладкое на завтрак, обычно включают фрукты в свой утренний рацион.
Эксперт по питанию объясняет, почему бананы не так хороши на завтрак и когда их следует есть вместо этого.
Фруктовая классика
Многие едят бананы на завтрак, будь то в мюсли, в каше или в качестве перекуса на ходу. Желтые плоды приятны на вкус и просты в приготовлении. Бананы также полезны и содержат важные минералы. Но утром у банана могут быть побочные эффекты — и они могут негативно сказаться на весь остаток дня.
Держитесь подальше от бананов на завтрак
Эти три причины говорят против бананов
Высокое содержание фруктозы
Бананы входят в число фруктов с самым высоким содержанием фруктозы.
"Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. К сожалению, так же быстро отваливается. Затем низкий уровень сахара в крови приводит к тяге к сладкому", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Если тяга приходит рано утром после завтрака, резкие колебания уровня сахара в крови в течение дня неизбежны и вы попадаете в порочный круг постоянной тяги.
Усталость и потеря концентрации
Низкий уровень сахара в крови может вызвать усталость и потерю концентрации.
Подкисление пищеварительной системы
Сахар, содержащийся в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт.
"Это создает кислоты, которые могут вызвать воспаление и создать нагрузку на организм", - объясняет врач.
В результате могут развиться такие заболевания, как остеоартроз и подагра.
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