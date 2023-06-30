Нутрициолог Строков: бананы - худшее, что вы можете есть на завтрак

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Нутрициолог Строков: бананы - худшее, что вы можете есть на завтрак


Это популярный классический завтрак, но, по словам врача один конкретный фрукт по утрам совсем не полезен для здоровья и даже может вызвать тягу к еде.


Бананы полезны и вкусны. Поэтому для многих они входят в ежедневное меню. Те, кто любит есть сладкое на завтрак, обычно включают фрукты в свой утренний рацион.

Эксперт по питанию объясняет, почему бананы не так хороши на завтрак и когда их следует есть вместо этого.

Фруктовая классика


Многие едят бананы на завтрак, будь то в мюсли, в каше или в качестве перекуса на ходу. Желтые плоды приятны на вкус и просты в приготовлении. Бананы также полезны и содержат важные минералы. Но утром у банана могут быть побочные эффекты — и они могут негативно сказаться на весь остаток дня.


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Держитесь подальше от бананов на завтрак



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Эти три причины говорят против бананов


Высокое содержание фруктозы

Бананы входят в число фруктов с самым высоким содержанием фруктозы. 

"Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. К сожалению, так же быстро отваливается. Затем низкий уровень сахара в крови приводит к тяге к сладкому", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Если тяга приходит рано утром после завтрака, резкие колебания уровня сахара в крови в течение дня неизбежны и вы попадаете в порочный круг постоянной тяги.

Усталость и потеря концентрации

Низкий уровень сахара в крови может вызвать усталость и потерю концентрации.

Подкисление пищеварительной системы

Сахар, содержащийся в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт. 

"Это создает кислоты, которые могут вызвать воспаление и создать нагрузку на организм", - объясняет врач.


В результате могут развиться такие заболевания, как остеоартроз и подагра.



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