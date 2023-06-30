Врач Захарова: 3 тревожных признака, что у вас больные почки





Отек глаз или нижних конечностей

"Однако, если отек также можно увидеть утром, когда вы смотрите в зеркало (отек век), и могут быть затронуты обе голени, почки также могут быть виноваты", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Пенистая моча

"Моча пенится при мочеиспускании. В крови не хватает белка. Так что почки надо проверить".

Повышенное артериальное давление

Почти у каждого человека определенного возраста есть опухшие лодыжки, или, говоря техническим языком, отеки.Тогда срочно требуется медицинское обследование.Пенистая моча также может свидетельствовать о заболевании почек. Больные почки больше не могут удерживать белок. Белок выводится из пораженных почечных телец с мочой и не возвращается в кровь.Почки являются основными органами регуляции артериального давления. Они контролируют выброс гормонов, контролирующих артериальное давление, посредством различных зондов или измерительных систем, расположенных в почечных тельцах.Однако, если почечные тельца больны, этот механизм больше не работает. В результате постоянно повышается артериальное давление. Обычно не только днем, например при стрессе, но и ночью. Вот почему всегда важно проверять почки, если у вас высокое кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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