Врач Захарова: 3 тревожных признака, что у вас больные почки

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Врач Захарова: 3 тревожных признака, что у вас больные почки


Хроническая болезнь почек незаметно меняет наш организм. Это тихая, крадущаяся опасность.


Отек глаз или нижних конечностей


Почти у каждого человека определенного возраста есть опухшие лодыжки, или, говоря техническим языком, отеки. 

"Однако, если отек также можно увидеть утром, когда вы смотрите в зеркало (отек век), и могут быть затронуты обе голени, почки также могут быть виноваты", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Тогда срочно требуется медицинское обследование.

Пенистая моча


Пенистая моча также может свидетельствовать о заболевании почек. Больные почки больше не могут удерживать белок. Белок выводится из пораженных почечных телец с мочой и не возвращается в кровь. 

"Моча пенится при мочеиспускании. В крови не хватает белка. Так что почки надо проверить".




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Повышенное артериальное давление


Почки являются основными органами регуляции артериального давления. Они контролируют выброс гормонов, контролирующих артериальное давление, посредством различных зондов или измерительных систем, расположенных в почечных тельцах. 

Однако, если почечные тельца больны, этот механизм больше не работает. В результате постоянно повышается артериальное давление. Обычно не только днем, например при стрессе, но и ночью. Вот почему всегда важно проверять почки, если у вас высокое кровяное давление.



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