Диетолог Пономарева объяснила, кому полезен, а кому вреден арахис

Арахис, который на самом деле является орехом, а не орехом, содержит много важных питательных веществ. В арахисе много растительного белка. Они также богаты минералами и микроэлементами, такими как цинк, железо, фосфор, медь и магний. Поэтому, особенно при веганской диете, арахис должен регулярно попадать на тарелку, если нет аллергии на орехи.

Арахис полезен для здоровья и богат растительным белком

"Арахис — популярная вечерняя закуска — в основном в печеном и соленом виде. Орехи меньше способствуют физическому здоровью, потому что соленый арахис вреден для здоровья. Однако чистый и необработанный арахис определенно имеет свои преимущества. Жареный арахис (обезжиренный) также считается полезным перекусом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Польза

Арахис является хорошим источником растительного белка . Вегетарианцы и, в частности, веганы могут набраться сил и получить достаточное количество важных белков.

. Вегетарианцы и, в частности, веганы могут набраться сил и получить достаточное количество важных белков. Арахис содержит множество минералов и микроэлементов . Под грубой оболочкой скрываются железо, фосфор, магний, а также цинк, медь и марганец.

. Под грубой оболочкой скрываются железо, фосфор, магний, а также цинк, медь и марганец. Еще одно преимущество: несоленый арахис содержит мало натрия и поэтому может употребляться при диете с низким содержанием соли.

"Орехи богаты клетчаткой и, таким образом, стимулируют пищеварение. Так что арахис также полезен для кишечника".

Вред

"Если вы следите за своим весом, вам не следует употреблять орехи в больших количествах. Кроме того, арахис очень аллергенен. Даже мельчайших следов может быть достаточно для аллергиков, чтобы вызвать опасную для жизни реакции".

Арахисмаленькая. На 100 грамм приходится около 570 калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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