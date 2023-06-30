Диетолог Пономарева объяснила, кому полезен, а кому вреден арахис
Арахис, который на самом деле является орехом, а не орехом, содержит много важных питательных веществ. В арахисе много растительного белка. Они также богаты минералами и микроэлементами, такими как цинк, железо, фосфор, медь и магний. Поэтому, особенно при веганской диете, арахис должен регулярно попадать на тарелку, если нет аллергии на орехи.
Арахис полезен для здоровья и богат растительным белком
"Арахис — популярная вечерняя закуска — в основном в печеном и соленом виде. Орехи меньше способствуют физическому здоровью, потому что соленый арахис вреден для здоровья. Однако чистый и необработанный арахис определенно имеет свои преимущества. Жареный арахис (обезжиренный) также считается полезным перекусом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Польза
- Арахис является хорошим источником растительного белка. Вегетарианцы и, в частности, веганы могут набраться сил и получить достаточное количество важных белков.
- Арахис содержит множество минералов и микроэлементов. Под грубой оболочкой скрываются железо, фосфор, магний, а также цинк, медь и марганец.
- Еще одно преимущество: несоленый арахис содержит мало натрия и поэтому может употребляться при диете с низким содержанием соли.
"Орехи богаты клетчаткой и, таким образом, стимулируют пищеварение. Так что арахис также полезен для кишечника".
Вред
Арахис — это маленькая калорийная бомба. На 100 грамм приходится около 570 калорий.
"Если вы следите за своим весом, вам не следует употреблять орехи в больших количествах. Кроме того, арахис очень аллергенен. Даже мельчайших следов может быть достаточно для аллергиков, чтобы вызвать опасную для жизни реакции".
Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий