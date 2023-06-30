Врач Кондрахин: жаркая погода опасна для людей с болезнями почек и сердца

«В жару выходить на улицу опасно всем, но особенно – людям с заболеваниями легких, почек, сердца. Это связано с тем, что нарушается водно-электролитный обмен», - сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач Кондрахин объяснил, что когда температура воздуха окружающей среды сравнивается с температурой тела человека или превышает ее, возникают так называемые экстремальные для организма условия. Человеческое тело в таких обстоятельствах вырабатывает тепло и одновременно ощущает противодействие окружающей среды. Организму требуется много сил и ресурсов, чтобы справиться с такой нагрузкой и не пострадать от перегрева. Имеющиеся хронические проблемы со здоровьем лишают его таких ресурсов.Кондрахин отметил, что при хронических заболеваниях жаркая погода воздействует на организм как особенно агрессивная среда.Врач напомнил сердечникам, что в условиях жары происходит сгущение крови, может нарушаться кровообращение, меняться артериальное давление. Сердце начинает испытывать повышенную нагрузку, может возникать аритмия, возникает риск формирования тромба.Что касается людей с больными почками, им следует знать, что в жару может ухудшаться фильтрационная функция органа, из-за чего в организме повышается концентрация нежелательных, потенциально токсичных веществ.Врач посоветовал по возможности избегать нахождения на жаре людям с хроническими заболеваниями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких признаках отравления летом нужно обязательно вызывать скорую помощь.

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