Врач Гуреева: сильное чувство жажды - признак диабета, дефицита витаминов и опухолей

Как мы обнаруживаем жажду?

"Наше чувство жажды в значительной степени регулируется областью мозга, называемой гипоталамусом. Он реагирует на концентрацию солей и других молекул в крови. Если наша кровь слишком концентрированная и поэтому содержит слишком мало воды, срабатывают рецепторы в головном мозге, которые сигнализируют нам, что нам срочно нужно пить прямо сейчас", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Когда на самом деле слишком много воды?

Чрезмерная жажда часто может быть сигналом тревоги

«Существуют различные заболевания, при которых усиливается чувство жажды. Один очень важный пример — диабет. Здесь дело в том, что уровень сахара в нашей крови слишком высок. Чтобы регулировать концентрацию, гипоталамус дает толчок, чтобы вызвать жажду».

Любой, кто постоянно чувствует, что ему нужна вода, вероятно, раздражается из-за многочисленных походов в туалет, и было бы неплохо обратиться к врачу.По сути, вы не должны ждать, пока вам действительно захочется пить. Так что, если вы часто тянетесь к бутылке, поначалу это не так уж плохо.Заметно это становится только тогда, когда питье выходит из-под контроля и приходится постоянно ходить в туалет, чтобы вывести жидкость.В среднем мужчинам и женщинам требуется от 1,5 до 2 литров воды в день. В зависимости от того, сколько вы занимаетесь спортом и сколько потеете, иногда это может быть намного больше.Если вы заставляете себя «пить больше», это может стать проблемой, потому что это слишком сильно разжижает нашу кровь, и в результате в нашем организме становится слишком мало соли.Помимо диабета, повышенное чувство жажды могут вызывать и другие заболевания,Ранее МедикФорум писал о симптомах психических растройств.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.