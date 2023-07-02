Врач Гуреева: сильное чувство жажды - признак диабета, дефицита витаминов и опухолей

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Врач Гуреева: сильное чувство жажды - признак диабета, дефицита витаминов и опухолей


Регулярное употребление алкоголя не является для вас проблемой, потому что вы всегда испытываете жажду? Это не так хорошо, как вы думаете. Читайте здесь, когда следует обратиться к врачу, если вас постоянно мучает жажда.



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Любой, кто постоянно чувствует, что ему нужна вода, вероятно, раздражается из-за многочисленных походов в туалет, и было бы неплохо обратиться к врачу. 

Как мы обнаруживаем жажду?


По сути, вы не должны ждать, пока вам действительно захочется пить. Так что, если вы часто тянетесь к бутылке, поначалу это не так уж плохо. 


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"Наше чувство жажды в значительной степени регулируется областью мозга, называемой гипоталамусом. Он реагирует на концентрацию солей и других молекул в крови. Если наша кровь слишком концентрированная и поэтому содержит слишком мало воды, срабатывают рецепторы в головном мозге, которые сигнализируют нам, что нам срочно нужно пить прямо сейчас", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Когда на самом деле слишком много воды?


Заметно это становится только тогда, когда питье выходит из-под контроля и приходится постоянно ходить в туалет, чтобы вывести жидкость.

В среднем мужчинам и женщинам требуется от 1,5 до 2 литров воды в день. В зависимости от того, сколько вы занимаетесь спортом и сколько потеете, иногда это может быть намного больше.

Если вы заставляете себя «пить больше», это может стать проблемой, потому что это слишком сильно разжижает нашу кровь, и в результате в нашем организме становится слишком мало соли.

Чрезмерная жажда часто может быть сигналом тревоги


«Существуют различные заболевания, при которых усиливается чувство жажды. Один очень важный пример — диабет. Здесь дело в том, что уровень сахара в нашей крови слишком высок. Чтобы регулировать концентрацию, гипоталамус дает толчок, чтобы вызвать жажду».

Помимо диабета, повышенное чувство жажды могут вызывать и другие заболевания, симптомы дефицита питательных веществ или даже опухоли.


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