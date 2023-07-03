Диетолог Пономарева назвала вид хлеба, который приводит к уменьшению жира на животе

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Диетолог Пономарева назвала вид хлеба, который приводит к уменьшению жира на животе


Цельнозерновой хлеб может помочь уменьшить область живота на четыре сантиметра.


Неважно, тратите ли вы время на приготовление хлеба с нуля или просто покупаете его в местном продуктовом магазине, хлеб — это незаменимая пища, которую можно найти на каждой кухне.

Доступная в различных формах, размерах и вкусах, универсальная, но дешевая еда может быть превращена в завтрак, обед или перекус за считанные секунды.

"Хотя вы можете быть поклонником классического белого хлеба, исследование дает убедительные доводы в пользу другого типа. Цельнозерновой пшеничный хлеб способен «значительно» снизить уровень жира на животе", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Изучив 50 участников, исследователи назначили испытуемым диету из рафинированного пшеничного хлеба или цельнозернового пшеничного хлеба в течение 12 недель.

Команда собирала образцы крови и каждые шесть недель проводила компьютерную томографию (КТ) для наблюдения за участниками. В конце исследования уровень висцерального жира в группе, принимавшей цельнозерновой пшеничный хлеб, снизился.



Еда, которую следует есть каждый день для уменьшения висцерального жира на животе



Однако участники, которые потребляли очищенный хлеб, не получили таких же преимуществ.


"Цельнозерновой хлеб смог уменьшить обхват талии на четыре сантиметра".



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