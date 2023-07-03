Диетолог Пономарева назвала вид хлеба, который приводит к уменьшению жира на животе

"Хотя вы можете быть поклонником классического белого хлеба, исследование дает убедительные доводы в пользу другого типа. Цельнозерновой пшеничный хлеб способен «значительно» снизить уровень жира на животе", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





"Цельнозерновой хлеб смог уменьшить обхват талии на четыре сантиметра".

Неважно, тратите ли вы время на приготовление хлеба с нуля или просто покупаете его в местном продуктовом магазине, хлеб — это незаменимая пища, которую можно найти на каждой кухне.Доступная в различных формах, размерах и вкусах, универсальная, но дешевая еда может быть превращена в завтрак, обед или перекус за считанные секунды.Изучив 50 участников, исследователи назначили испытуемым диету из рафинированного пшеничного хлеба или цельнозернового пшеничного хлеба в течение 12 недель.Команда собирала образцы крови и каждые шесть недель проводила компьютерную томографию (КТ) для наблюдения за участниками. В конце исследования уровень висцерального жира в группе, принимавшей цельнозерновой пшеничный хлеб, снизился.Однако участники, которые потребляли очищенный хлеб, не получили таких же преимуществ.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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