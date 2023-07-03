Терапевт Никитина: когда запор становится опасным и требует обращения к врачу?

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запор

Терапевт Светлана Никитина: долго терпеть запор опасно для здоровья и даже жизни.

По словам терапевта Никитиной, желудочно-кишечный тракт человека подчиняется привычкам и любит постоянство. У многих людей кишечник дает о себе знать в определенное время, и дефекация осуществляется как по часам. Однако это происходит только в том случае, если человек находится в знакомой обстановке. Когда она меняется, кишечник начинает «бастовать». Поэтому во время отпусков и путешествий в другие регионы может также случиться так, что у человека возникнет запор.

В беседе с «МедикФорум» специалист пояснила, что состояние запора тесно сопряжено с индивидуальными особенностями работы организма.

«Это зависит от того, как часто человеку обычно приходится ходить в туалет. Если обычно он ходит ежедневно или неоднократно, то при запоре уже на второй день может почувствовать вздутие и боль в животе».

Терапевт Никитина уточнила, когда возникший запор становится опасным и требует обращения к врачу. По словам специалиста, невозможность сходить в туалет на протяжении трех дней является тревожным сигналом. Если при этом ощущается явный дискомфорт, что это ситуация, которая требует проверки у врача.

«Если у вас наблюдаются ухудшающие качество жизни симптомы запора и никакие домашние средства не помогают, следует срочно обратиться к врачу, если он длится более трех дней», - подчеркнула терапевт.

Светлана Никитина предупредила, что если при возникшем запоре человек также жалуется на сильные спазмы, это может указывать на кишечную непроходимость и патологические изменения стенки кишечника, из-за которых пищевые отходы уже не могут транспортировать в направлении выхода. В тяжелом случае это чревато отмиранием части кишечника и угрожающим жизни заражением крови.

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Кроме того, запор может оказаться симптомом такого опасного состояния как кишечный инфаркт.  Если при запоре вдруг возникает сильная боль в животе, необходимо оперативно обращаться к врачу.

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Теги : запор, обращение к врачам, Светлана Никитина
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