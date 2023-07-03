Врач Шубина: повышенная усталость и шум в ушах могут возникать при раке крови
По словам врача-онкогематолога Анны Шубиной, при заболевании раком крови человек слабеет, больше устает, чаще подхватывает инфекции.
Врач Шубина отметила в интервью, что «рак крови» является собирательным термином, который подразумевает целую группу онкозаболеваний кроветворной системы (лейкозов).
«Рак крови возникает в результате мутаций в ДНК клеток, из которых состоит кровь. Из-за этого вместо лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов образуются клетки, которые не способны выполнять свои функции, и они делятся в геометрической прогрессии», - рассказала онкогематолог «Газете.Ru».
Анна Шубина констатировала, что обнаружить лейкозы на ранней стадии достаточно проблематично, как и в случаях других видов рака. Онкозаболевания коварны тем, что длительное время не проявляют специфических симптомов. Учитывая это, медик посоветовала не упускать из виду некоторые недомогания и изменения в общем самочувствии. В, частности, при раке крови могут возникать повышенная усталость, хронический упадок сил, шум в ушах, ухудшение памяти.
«Обращайте внимание, если вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями, появилась слабость, отдышка, головокружение, шум в ушах, а раны долго не заживают», – заявила врач.
Также онколог перечислила другие симптомы, возникающие при развитии рака крови.
- Частые кровотечения, необъяснимые синяки, у женщин – длительные менструации.
- Ночью ощущается бессонница, а днем – повышенная сонливость
- Увеличение периферических лимфоузлов (шейных, подмышечных, паховых).
- Сильная потливость, в том числе ночью.
- Непроизвольное похудение.
- При появлении перечисленных выше симптомов необходимо пройти обследование, постулировала специалист.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Шубина
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врач-онкогематолог
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