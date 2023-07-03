Онколог Воробьев: 4 симптома, которые говорят о ранних стадиях рака

Язва во рту или на языке или пятно, которое не заживает

Постоянный кашель

Язва, которая не заживает

Постоянная изжога или расстройство желудка.

«Большинство признаков и симптомов, перечисленных здесь, вызваны чем-то менее серьезным, чем рак, но если это рак, его раннее обнаружение может иметь реальное значение. Если вы заметили какие-то ненормальные для вас изменения или что-то, что не проходит — не игнорируйте это, обратитесь к врачу. Независимо от того, есть он в этом списке или нет, проверьте его», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





Язва во рту или на языке

Кашель

Кожные язвы

«Когда пятно, бородавка или язва не заживают, даже если они безболезненны, врач должен их проверить».

Изжога или расстройство желудка

«Но если у вас изжога (кислотный рефлюкс) или сильное расстройство желудка, или если это особенно болезненно, вам следует обратиться к врачу».

Как и в случае с любой болезнью, чем раньше вы заметите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за соответствующим лечением. Ваши симптомы будут зависеть от типа рака и его локализации в организме. Некоторые не появятся, пока болезнь не станет более продвинутой.Однако есть и другие признаки, которые могут появиться на ранних стадиях, что дает шанс на раннюю диагностику.Есть четыре симптома, которые могут сигнализировать о раке, если они «постоянны» и «не исчезнут».Язва, которая заживает дольше трех недель, должна быть осмотрена профессионалом, так как это может быть признаком рака ротовой полости или ротоглотки.Язвы (небольшие ранки) во рту часто появляются, когда вы немного истощены — они обычно проходят примерно через две недели. Но вы должны сообщить своему врачу или стоматологу о язве, красном или белом пятне, которое не заживает через три недели.Этот симптом также может сопровождаться охриплостью или хриплым голосом.Но если кашель не проходит в течение нескольких недель или усиливается, это может быть признаком рака.Язвы на коже следует контролировать, если они не заживают.Кожа восстанавливается очень быстро, и любое повреждение обычно заживает в течение недели или около того.Вполне нормально ощущать небольшой дискомфорт или боль после приема большой, жирной или острой пищи.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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