Онколог Воробьев назвал 5 трудно распознаваемых симптомов рака желудка
Признаки болезни можно легко принять за проблемы с пищеварением.
Когда дело доходит до рака, чем раньше вы заметите признаки, тем скорее вы сможете обратиться за подходящим лечением. Однако это может быть сложно, если симптомы связаны с другими проблемами со здоровьем.
"Симптомы рака желудка трудно обнаружить. Это потому, что они чаще связаны с расстройствами пищеварения", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
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По словам онколога, эти симптомы включают в себя:
- Изжога или кислотный рефлюкс
- Проблемы с глотанием (дисфагия)
- Чувство или болезнь
- Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка
- Очень быстрое чувство насыщения во время еды.
- Потеря аппетита или потеря веса без попытки
- Шишка в верхней части живота
- Боль в верхней части живота
- Чувство усталости или отсутствие энергии.
«Если у вас есть другое заболевание, такое как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вы можете регулярно испытывать подобные симптомы».
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Возможно, вы привыкнете к ним. Но важно обратиться к врачу общей практики, если ваши симптомы меняются, ухудшаются или не кажутся вам нормальными. Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных состояний. Их наличие не обязательно означает, что у вас рак желудка.
«Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Это потому, что если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».
Рекомендует обратиться за помощью к врачу общей практики, если у вас есть:
- Проблемы с глотанием
- Комок в животе
- Потеряли заметное количество веса
- Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не проходят через три недели.
- Заболевание, вызывающее симптомы со стороны вашего пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования вашего обычного лечения.
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