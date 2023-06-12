Онколог Воробьев назвал 5 трудно распознаваемых симптомов рака желудка

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Онколог Воробьев назвал 5 трудно распознаваемых симптомов рака желудка


Признаки болезни можно легко принять за проблемы с пищеварением.



Когда дело доходит до рака, чем раньше вы заметите признаки, тем скорее вы сможете обратиться за подходящим лечением. Однако это может быть сложно, если симптомы связаны с другими проблемами со здоровьем.

"Симптомы рака желудка трудно обнаружить. Это потому, что они чаще связаны с расстройствами пищеварения", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.



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По словам онколога, эти симптомы включают в себя:
  • Изжога или кислотный рефлюкс
  • Проблемы с глотанием (дисфагия)
  • Чувство или болезнь
  • Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка
  • Очень быстрое чувство насыщения во время еды.
Другие признаки могут включать:
  • Потеря аппетита или потеря веса без попытки
  • Шишка в верхней части живота
  • Боль в верхней части живота
  • Чувство усталости или отсутствие энергии.
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, стоит проверить их, если они «не кажутся вам нормальными».


«Если у вас есть другое заболевание, такое как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вы можете регулярно испытывать подобные симптомы».


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Возможно, вы привыкнете к ним. Но важно обратиться к врачу общей практики, если ваши симптомы меняются, ухудшаются или не кажутся вам нормальными. Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных состояний. Их наличие не обязательно означает, что у вас рак желудка.

«Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Это потому, что если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».


Рекомендует обратиться за помощью к врачу общей практики, если у вас есть:
  • Проблемы с глотанием
  • Комок в животе
  • Потеряли заметное количество веса
  • Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не проходят через три недели.
  • Заболевание, вызывающее симптомы со стороны вашего пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования вашего обычного лечения.


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