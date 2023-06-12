Онколог Воробьев назвал 5 трудно распознаваемых симптомов рака желудка

"Симптомы рака желудка трудно обнаружить. Это потому, что они чаще связаны с расстройствами пищеварения", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Изжога или кислотный рефлюкс

Проблемы с глотанием (дисфагия)

Чувство или болезнь

Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка

Очень быстрое чувство насыщения во время еды.

Потеря аппетита или потеря веса без попытки

Шишка в верхней части живота

Боль в верхней части живота

Чувство усталости или отсутствие энергии.

«Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Это потому, что если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».

Проблемы с глотанием

Комок в животе

Потеряли заметное количество веса

Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не проходят через три недели.

Заболевание, вызывающее симптомы со стороны вашего пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования вашего обычного лечения.