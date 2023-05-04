Онколог Воробьев назвал 2 менее известных симптома рака поджелудочной железы

"Двумя важными признаками являются пожелтение кожи и кровотечение в желудке или кишечнике. Они рассматривались как два наиболее серьезных симптома, связанных с болезнью. Исследователи также обнаружили два менее известных предупреждающих признака рака поджелудочной железы — повышенную жажду и темно-желтую мочу", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





«Крайне важно, чтобы люди обращались к своему врачу общей практики, если они замечают эти симптомы».

Этот рак имеет один из самых низких показателей 10-летней выживаемости: всего пять процентов людей выживают более десяти лет после постановки диагноза. Онколог назвал симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы помочь лучше диагностировать болезнь.Когда рак поджелудочной железы диагностируется раньше, у пациентов больше шансов на выживание. Можно диагностировать пациентов, когда они посещают своего врача общей практики, но и пациенты, и врачи общей практики должны знать о симптомах, связанных с раком поджелудочной железы.Знание о ранних симптомах рака поджелудочной железы имеет решающее значение, если мы хотим диагностировать пациентов раньше и улучшить выживаемость при раке поджелудочной железы.Ранее МедикФорум писал о пользе селедке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.