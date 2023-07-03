Диетолог Пономарева раскрыла рецепт полезного низкокалорийного мороженного

"Банановое мороженое не только недорогое, но и очень полезное, и им можно наслаждаться совершенно без угрызений совести. Оно является веганским и не содержит лактозы, поэтому подходит для аллергиков", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

На две порции бананового мороженого нужно

5 замороженных бананов (очищенных)

Блендер или миксер





Пономарева рассказала как быстро приготовить полезное мороженное

Положите замороженные бананы в блендер. Если у вас нет мощной модели, можно добавить немного воды или растительного молока или дать бананам сначала немного оттаять, чтобы блендер мог плавно смешать их.

Можно делать небольшие перерывы между ними и придавливать массу ложкой, чтобы миксер все схватил. Также полезно заморозить уже нарезанные бананы, чтобы освободить блендер.

Перемешайте массу до образования кремообразной массы.

Вкусная безмолочная альтернатива обычному мороженому готова, и ее можно правильно подать, например, в домашних рожках для мороженого.





Вкусные варианты бананового мороженого

Поместите 1 столовую ложку какао в блендер для шоколадно-фруктового мороженого.

Добавьте чернику или клубнику прямо в блендер для приготовления мороженого.

Кроме того, некоторые фрукты можно использовать в качестве начинки поверх мороженого.

К счастью, у диетолога есть отличный совет, как легко приготовить мороженое дома без мороженицы. Вам понадобится только один ингредиент: бананы.Поначалу это может показаться странным, но из замороженных бананов можно приготовить чудесное сливочное мороженое.Банановое мороженое вкусно само по себе. Но если вы хотите проявить немного творчества, вы можете попробовать разные варианты.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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