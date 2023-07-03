Диетолог Пономарева раскрыла рецепт полезного низкокалорийного мороженного
Рассказываем, как можно легко приготовить вкусное мороженое в домашних условиях.
К счастью, у диетолога есть отличный совет, как легко приготовить мороженое дома без мороженицы. Вам понадобится только один ингредиент: бананы.
Поначалу это может показаться странным, но из замороженных бананов можно приготовить чудесное сливочное мороженое.
"Банановое мороженое не только недорогое, но и очень полезное, и им можно наслаждаться совершенно без угрызений совести. Оно является веганским и не содержит лактозы, поэтому подходит для аллергиков", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
На две порции бананового мороженого нужно
- 5 замороженных бананов (очищенных)
- Блендер или миксер
Пономарева рассказала как быстро приготовить полезное мороженное
Заморозьте очищенные бананы в морозилке.
- Положите замороженные бананы в блендер. Если у вас нет мощной модели, можно добавить немного воды или растительного молока или дать бананам сначала немного оттаять, чтобы блендер мог плавно смешать их.
- Можно делать небольшие перерывы между ними и придавливать массу ложкой, чтобы миксер все схватил. Также полезно заморозить уже нарезанные бананы, чтобы освободить блендер.
- Перемешайте массу до образования кремообразной массы.
- Вкусная безмолочная альтернатива обычному мороженому готова, и ее можно правильно подать, например, в домашних рожках для мороженого.
Вкусные варианты бананового мороженого
Банановое мороженое вкусно само по себе. Но если вы хотите проявить немного творчества, вы можете попробовать разные варианты.
- Поместите 1 столовую ложку какао в блендер для шоколадно-фруктового мороженого.
- Добавьте чернику или клубнику прямо в блендер для приготовления мороженого.
- Кроме того, некоторые фрукты можно использовать в качестве начинки поверх мороженого.
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