Диетолог Пономарева раскрыла рецепт полезного низкокалорийного мороженного

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Диетолог Пономарева раскрыла рецепт полезного низкокалорийного мороженного


Рассказываем, как можно легко приготовить вкусное мороженое в домашних условиях.


К счастью, у диетолога есть отличный совет, как легко приготовить мороженое дома без мороженицы. Вам понадобится только один ингредиент: бананы.

Поначалу это может показаться странным, но из замороженных бананов можно приготовить чудесное сливочное мороженое.

"Банановое мороженое не только недорогое, но и очень полезное, и им можно наслаждаться совершенно без угрызений совести. Оно является веганским и не содержит лактозы, поэтому подходит для аллергиков", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

На две порции бананового мороженого нужно


  • 5 замороженных бананов (очищенных)
  • Блендер или миксер


Пономарева рассказала как быстро приготовить полезное мороженное


Заморозьте очищенные бананы в морозилке.
  • Положите замороженные бананы в блендер. Если у вас нет мощной модели, можно добавить немного воды или растительного молока или дать бананам сначала немного оттаять, чтобы блендер мог плавно смешать их.
  • Можно делать небольшие перерывы между ними и придавливать массу ложкой, чтобы миксер все схватил. Также полезно заморозить уже нарезанные бананы, чтобы освободить блендер.
  • Перемешайте массу до образования кремообразной массы.
  • Вкусная безмолочная альтернатива обычному мороженому готова, и ее можно правильно подать, например, в домашних рожках для мороженого.


Вкусные варианты бананового мороженого


Банановое мороженое вкусно само по себе. Но если вы хотите проявить немного творчества, вы можете попробовать разные варианты.
  • Поместите 1 столовую ложку какао в блендер для шоколадно-фруктового мороженого.
  • Добавьте чернику или клубнику прямо в блендер для приготовления мороженого.
  • Кроме того, некоторые фрукты можно использовать в качестве начинки поверх мороженого.


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