Нутрициолог Строков рассказал как победить пристрастие к жирному и сладкому

«Клетки кишечника имеют датчики сахара и жира»., - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

У людей есть врожденная склонность к сладкому

«Там высвобождается вещество-мессенджер дофамин. Дофамин повышает аппетит и создает ощущение счастья».





Жирная и сладкая пища активирует систему вознаграждения в мозгу





Усилители вкуса и ароматизаторы усиливают тягу к еде

«Очевидно, что чипсы содержат вещества, которые обладают эффектом усиления вкуса. В частности, подозреваются, что ароматизаторы вызывают более сильное желание. Экстракт дрожжей и ранее глутамат имеют аналогичный эффект».

"Также важно получить поддержку от консультанта по питанию, психолога или кого-то, кому вы доверяете".

Для многих идеальное завершение дня выглядит примерно так: ноги вверх, коробка с грудью, пакетик чипсов. Почему мы не можем остановиться, пока вся коробка не кончилась?Когда туда попадают молекулы из пищи, электрический импульс посылается по нервам в мозг.И мозг особенно радостно реагирует, когда в пище сочетаются сахар и жир. Некоторые специалисты говорят об «эффекте Нутеллы».Исследования показали, что у людей есть врожденная склонность к сладкому. Даже нерожденные дети в утробе матери улыбаются, когда беременная женщина ест что-то сладкое вместо чего-то горького. Этот отпечаток тоже имеет смысл: в природе почти нет ничего сладкого и ядовитого одновременно. Ядовитые растения и плоды обычно горькие на вкус.Недавно представленное исследование показывает, насколько сильно такие привычки укореняются в мозгу. Поскольку жирная и сладкая пища так сильно активирует систему вознаграждения, мозг учится подсознательно предпочитать именно такую пищу.Поэтому может быть трудно сломать укоренившиеся стереотипы и даже не открывать пакет с чипсами, а вместо этого, возможно, взять более здоровое яблоко. Чипсы также входят в число продуктов со встроенным фактором привыкания:Важно, чтобы питание происходило сосредоточенно — т.е.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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