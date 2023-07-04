Нутрициолог Строков рассказал как победить пристрастие к жирному и сладкому

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Нутрициолог Строков рассказал как победить пристрастие к жирному и сладкому


Будь то Nutella, шоколадные батончики или чипсы: любой, кто ест сладкое или жирное, например, чипсы, часто не может остановиться. 


Для многих идеальное завершение дня выглядит примерно так: ноги вверх, коробка с грудью, пакетик чипсов. Почему мы не можем остановиться, пока вся коробка не кончилась?

«Клетки кишечника имеют датчики сахара и жира»., - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

У людей есть врожденная склонность к сладкому


Когда туда попадают молекулы из пищи, электрический импульс посылается по нервам в мозг. 

«Там высвобождается вещество-мессенджер дофамин. Дофамин повышает аппетит и создает ощущение счастья».


И мозг особенно радостно реагирует, когда в пище сочетаются сахар и жир. Некоторые специалисты говорят об «эффекте Нутеллы».


Лекарство от тяги к сладкому нашли среди известных препаратов


Исследования показали, что у людей есть врожденная склонность к сладкому. Даже нерожденные дети в утробе матери улыбаются, когда беременная женщина ест что-то сладкое вместо чего-то горького. Этот отпечаток тоже имеет смысл: в природе почти нет ничего сладкого и ядовитого одновременно. Ядовитые растения и плоды обычно горькие на вкус.


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Жирная и сладкая пища активирует систему вознаграждения в мозгу


Недавно представленное исследование показывает, насколько сильно такие привычки укореняются в мозгу. Поскольку жирная и сладкая пища так сильно активирует систему вознаграждения, мозг учится подсознательно предпочитать именно такую пищу.


Усилители вкуса и ароматизаторы усиливают тягу к еде


Поэтому может быть трудно сломать укоренившиеся стереотипы и даже не открывать пакет с чипсами, а вместо этого, возможно, взять более здоровое яблоко. Чипсы также входят в число продуктов со встроенным фактором привыкания:

«Очевидно, что чипсы содержат вещества, которые обладают эффектом усиления вкуса. В частности, подозреваются, что ароматизаторы вызывают более сильное желание. Экстракт дрожжей и ранее глутамат имеют аналогичный эффект».

Важно, чтобы питание происходило сосредоточенно — т.е. не параллельно просмотру фильма или мобильного телефона.

"Также важно получить поддержку от консультанта по питанию, психолога  или кого-то, кому вы доверяете". 



Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.



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