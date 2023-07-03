Врач Соломатина: халва содержит полезные для пожилых людей компоненты

189 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/side-view-of-tasty-slices-of-halva-with-sunflower-seeds-on-rustic_8446315.htm#query=halva&position=1&from_view=search&track=sph
халва

Диетолог Елена Соломатина: разные виды халвы содержат клетчатку, витамины и ценные микроэлементы.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, пожилым людям при отсутствии противопоказаний полезно употреблять халву в умеренном количестве. Это лакомство может изготавливаться из разных зерен и семян, но при этом халва неизменно содержит в себе клетчатку, позитивно влияющую на состояние кишечной микрофлоры.

«Неважно какая халва, подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная или миндальная – в этом продукте есть клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу», – сказала врач Соломатина, беседуя с «Москвой 24».

Также медик рассказала о содержании полезные для пожилых людей компонентов в разных идах халвы.

Подсолнечная. В ней много витамина E, который также называют «витамином молодости». Благодаря этому антиоксиданту улучшается состояние кожи, снижается риск сердечно-сосудистых патологий.

Арахисовая. Является источником кремния, который полезен в пожилом возрасте для сохранения костей, зубов, сухожилий и хрящей.

Кунжутная. Содержит много кальция – микроэлемента, играющего важную роль в процессах передачи нервных импульсов, регуляции артериального давления, свертывания крови.

Миндальная. Такая халва дает организму магний, необходимый сердечно-сосудистой системе.

Врач Соломатина дала советы, как следует питаться после 60 лет


Из семян льна. Их несомненное преимущество – обилие ненасыщенных жирных кислот омега-3.

Врач Соломатина: зеленый лук укрепляет пожилым сосуды и защищает от инсульта


«Если употреблять омегу-3, то плохой холестерин не сможет осесть на стенках сосудов, сформировать атеросклеротическую бляшку. Также омега-3 очень хорошо укрепляет сердце», - добавила Елена Соломатина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно добавлять в воду, чтобы получился напиток, разжижающий густую кровь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
При соблюдении диеты рекомендовано есть халву
Диетолог Соломатина объяснила пользу груш для пожилых людей
Врач Соломатина назвала обязательный продукт для людей после 60 лет
Теги : польза халвы, пожилые люди, Елена Соломатина