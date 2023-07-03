Врач Соломатина: халва содержит полезные для пожилых людей компоненты

«Неважно какая халва, подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная или миндальная – в этом продукте есть клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу», – сказала врач Соломатина, беседуя с «Москвой 24».

«Если употреблять омегу-3, то плохой холестерин не сможет осесть на стенках сосудов, сформировать атеросклеротическую бляшку. Также омега-3 очень хорошо укрепляет сердце», - добавила Елена Соломатина.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, пожилым людям при отсутствии противопоказаний полезно употреблять халву в умеренном количестве. Это лакомство может изготавливаться из разных зерен и семян, но при этом халва неизменно содержит в себе клетчатку, позитивно влияющую на состояние кишечной микрофлоры.Также медик рассказала о содержании полезные для пожилых людей компонентов в разных идах халвы.В ней много витамина E, который также называют «витамином молодости». Благодаря этому антиоксиданту улучшается состояние кожи, снижается риск сердечно-сосудистых патологий.Является источником кремния, который полезен в пожилом возрасте для сохранения костей, зубов, сухожилий и хрящей.Содержит много кальция – микроэлемента, играющего важную роль в процессах передачи нервных импульсов, регуляции артериального давления, свертывания крови.Такая халва дает организму магний, необходимый сердечно-сосудистой системе.Их несомненное преимущество – обилие ненасыщенных жирных кислот омега-3.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно добавлять в воду , чтобы получился напиток, разжижающий густую кровь.

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