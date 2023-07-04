Врач Толмачева: брюки могут не застегиваться из-за гиперлордоза или опухолей

«Наклон таза вперед с образованием гиперлордоза в пояснице может быть также следствием укороченных из-за перенапряжения передних мышц бедра после физической активности. Кроме того, поясница часто чрезмерно прогибается и у людей с больными плечевыми суставами», - сообщила Юлия Толмачева «Газете.Ru».

«Объемное образование в брюшной полости может возникнуть в любом возрасте включая детский. Поэтому, когда штаны перестают застегиваются, хотя набора лишнего веса нет, имеет смысл сделать УЗИ брюшной полости, почек и органов малого таза», – поделилась советом специалист.

Врач Толмачева рассказала, какие причины могут поспособствовать тому, что на животе перестают сходиться и застегиваться брюки, хотя человек не полнеет в целом. Эксперт отметила, что это нередко происходит из-за ослабления глубоких мышц брюшной стенки. Такую слабость мышц, перестающих удерживать живот от выпячивания, объясняют обычно отсутствие должных физических нагрузок и спорта, малоподвижность.Еще одна распространенная причина не застегивающих брюк и увеличенного живота заключается в гиперлордозе поясничного отдела, при котором таз «наклоняется» вперед.Медик добавила, что ставший более выпуклым живот, мешающий нормально застегиваться брюкам, может наблюдаться из-за опухолей, возникающих в органах, расположенных в брюшине или малом тазу. Конкретно это могут быть образования (в виде опухолей или кист) в кишечнике, мочевом пузыре, матке, яичниках. В их случае живот некоторое время растет незаеметно.Помимо этого, живот может увеличиваться вследствие асцита (скопления жидкости), который развивается на фоне таких патологий как цирроз печени, сердечная недостаточность, рак, дополнила Юлия Толмачева.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на рак крови.

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