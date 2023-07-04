Диетолог Пономарева назвала 2 специи, которые помогают похудеть
Потеря веса является общей целью для многих людей, поскольку избыточный вес или ожирение являются основным фактором, способствующим различным потенциально опасным состояниям здоровья.
Известно, что избыточный вес может повысить риск, например, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и жировой дистрофии печени. Поэтому органы здравоохранения и эксперты рекомендуют поиск безопасных способов похудеть, если это необходимо.
Регулярные физические упражнения и соблюдение здоровой сбалансированной диеты — проверенный способ добиться снижения веса. Тем не менее, врач-диетолог утверждает, что добавление двух специй в пищу может помочь в этом.
Она рекомендовала употреблять корицу и куркуму из-за их свойств для похудения наряду со здоровой диетой.
«Некоторые специи, такие как корица и куркума, были изучены на предмет их способности регулировать уровень сахара в крови. Было обнаружено, что корица снижает резистентность к инсулину и улучшает метаболизм глюкозы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Однако эффекты могут варьироваться в зависимости от дозы, продолжительности использования и индивидуальной реакции.
«Некоторые исследования показали, что куркумин может помочь регулировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину, уменьшая воспаление и улучшая функцию поджелудочной железы, а также было показано, что имбирь улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови натощак и улучшает метаболизм глюкозы».
Повышая стабильный уровень сахара в крови, специи могут помочь предотвратить всплески и падения уровня энергии, уменьшить тягу к сладкой пище и потенциально способствовать контролю веса.
Хотя специи были изучены на предмет их потенциального воздействия на уровень сахара в крови, важно отметить, что доказательства не являются окончательными, и необходимы дополнительные исследования, чтобы установить четкую связь.
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