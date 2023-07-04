Диетолог Пономарева назвала 2 специи, которые помогают похудеть

«Некоторые специи, такие как корица и куркума, были изучены на предмет их способности регулировать уровень сахара в крови. Было обнаружено, что корица снижает резистентность к инсулину и улучшает метаболизм глюкозы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Некоторые исследования показали, что куркумин может помочь регулировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину, уменьшая воспаление и улучшая функцию поджелудочной железы, а также было показано, что имбирь улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови натощак и улучшает метаболизм глюкозы».

Известно, что избыточный вес может повысить риск, например, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и жировой дистрофии печени. Поэтому органы здравоохранения и эксперты рекомендуют поиск безопасных способов похудеть, если это необходимо.Регулярные физические упражнения и соблюдение здоровой сбалансированной диеты — проверенный способ добиться снижения веса. Тем не менее, врач-диетолог утверждает, что добавление двух специй в пищу может помочь в этом.Она рекомендовала употреблять корицу и куркуму из-за их свойств для похудения наряду со здоровой диетой.Однако эффекты могут варьироваться в зависимости от дозы, продолжительности использования и индивидуальной реакции.Повышая стабильный уровень сахара в крови, специи могут помочь предотвратить всплески и падения уровня энергии, уменьшить тягу к сладкой пище и потенциально способствовать контролю веса.Хотя специи были изучены на предмет их потенциального воздействия на уровень сахара в крови, важно отметить, что доказательства не являются окончательными, и необходимы дополнительные исследования, чтобы установить четкую связь.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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