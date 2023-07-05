Нутрициолог Строков назвал 5 полезных свойств кунжута

93 Фото: https://pixabay.com/photos/sesame-sesame-seeds-seeds-1272702/
Нутрициолог Строков назвал 5 полезных свойств кунжута


Кунжут определенно полезен для здоровья и предлагает множество преимуществ для здоровья. Маленькие семена богаты полезными жирами, такими как омега-6 и омега-3 жирные кислоты, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Они также являются хорошим источником растительного белка и содержат клетчатку, которая помогает пищеварению и может снизить риск рака толстой кишки.



Кунжут также богат антиоксидантами, которые могут защитить организм от вредных свободных радикалов. 


"Кунжут также содержит важные минералы, такие как кальций, железо и магний. Однако при употреблении следует обращать внимание на количество, так как кунжут очень калорийный", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

 

Полезные свойства кунжута


Кунжут — это растение, которое в основном выращивают в Азии и Африке. Маленькие семена, полученные из цветков кунжута, богаты питательными веществами и уже давно считаются полезным ингредиентом на кухне.
  • Высокое содержание полезных жиров: семена содержат значительное количество ненасыщенных жирных кислот, особенно жирных кислот омега-3 и омега-6.
  • Хороший источник растительного белка: белок является важным строительным материалом для организма и играет важную роль в наращивании мышц и восстановлении тканей. 
  • В кунжуте много клетчатки: они способствуют здоровому пищеварению. Они помогают регулировать перистальтику кишечника и предотвращают запоры. 
  • Высокое содержание антиоксидантов: соединения помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, которые могут вызывать повреждение клеток и повышать риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца. 
  • Важные минералы: кунжут содержит такие минералы, как кальций, железо и магний. 

"Кальций важен для ваших костей, железо играет роль в насыщении организма кислородом, а магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме".



Несмотря на все эти преимущества для здоровья, имейте в виду, что кунжут содержит много калорий. Порция семян кунжута содержит значительное количество калорий, поэтому лучше употреблять их в умеренных количествах, особенно если вы пытаетесь контролировать свой вес.



Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Семена кунжута: для здоровья костей, сосудов и кишечника
Улучшает состояние сердца и защищает от рака: ученые советуют добавлять в еду кунжут
Названо простое средство для снижения холестерина и кровяного давления
Теги : советы врачей, польза кунжута, полезные продукты
Врачи Павлова и Королькова: привычка пить пиво чревата гормональным сбоем у женщин и мужчин
Диетолог Пономарева рассказала о феноменальной пользы свеклы для здоровья
Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты