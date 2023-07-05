Нутрициолог Строков назвал 5 полезных свойств кунжута

Кунжут определенно полезен для здоровья и предлагает множество преимуществ для здоровья. Маленькие семена богаты полезными жирами, такими как омега-6 и омега-3 жирные кислоты, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Они также являются хорошим источником растительного белка и содержат клетчатку, которая помогает пищеварению и может снизить риск рака толстой кишки.

Кунжут также богат антиоксидантами, которые могут защитить организм от вредных свободных радикалов.





"Кунжут также содержит важные минералы, такие как кальций, железо и магний. Однако при употреблении следует обращать внимание на количество, так как кунжут очень калорийный", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Полезные свойства кунжута

Высокое содержание полезных жиров: семена содержат значительное количество ненасыщенных жирных кислот, особенно жирных кислот омега-3 и омега-6.

семена содержат значительное количество ненасыщенных жирных кислот, особенно жирных кислот омега-3 и омега-6. Хороший источник растительного белка: белок является важным строительным материалом для организма и играет важную роль в наращивании мышц и восстановлении тканей.

белок является важным строительным материалом для организма и играет важную роль в наращивании мышц и восстановлении тканей. В кунжуте много клетчатки: они способствуют здоровому пищеварению. Они помогают регулировать перистальтику кишечника и предотвращают запоры.

они способствуют здоровому пищеварению. Они помогают регулировать перистальтику кишечника и предотвращают запоры. Высокое содержание антиоксидантов: соединения помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, которые могут вызывать повреждение клеток и повышать риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

соединения помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, которые могут вызывать повреждение клеток и повышать риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца. Важные минералы: кунжут содержит такие минералы, как кальций, железо и магний.

"Кальций важен для ваших костей, железо играет роль в насыщении организма кислородом, а магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме".

Кунжут — это растение, которое в основном выращивают в Азии и Африке. Маленькие семена, полученные из цветков кунжута, богаты питательными веществами и уже давно считаются полезным ингредиентом на кухне.Несмотря на все эти преимущества для здоровья, имейте в виду, что кунжут. Порция семян кунжута содержит значительное количество калорий, поэтому лучше употреблять их в умеренных количествах, особенно если вы пытаетесь контролировать свой вес.Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.