Психолог Романив посоветовала отказаться во время стресса от кофеина и сахара

«Ряд продуктов, особенно если с ними переборщить, могут нарушить работу сразу всего организма, тогда как другие виды пищи действительно могут помочь улучшить самочувствие», - поделилась специалистка.

«Ключом к крепкой психике и стойкому реагированию на сложные ситуации является сбалансированное питание», - подчеркнула психолог Романив.

Психолог Романив констатировала, что люди часто не осознают, какую роль играет рацион в период стрессовых событий.Ольга Романив посоветовала отказаться во время стресса от кофеина, сахара, спиртного.Высокие дозы кофеина, поступающие в организм при стрессе, негативно влияют на работу сердца, способствуют аритмии, перегрузке. Кроме того, это усиливает негативные эмоциональные состояния, содействует появлению панических атак, неврозов, бессонницы.Такая еда, по словам Романив, ведет к нарушению пищеварения, задержке жидкости и отечности. Кроме того, из-за нее страдают сосуды, появляется предрасположенность к спазмам.Психолог отметила, что употребление алкоголя в обстоятельствах стресса способствует закреплению привычки пить спиртное и развитию алкоголизма.Во время стресса лучше отказаться от сахара – его высокие дозы могут стать причиной проблем с ЖКТ, эндокринной системой, поджелудочной железой.В комментарии порталу «Страсти» эксперт посоветовала поддерживать организм при стрессе, употребляя достаточно воды, натуральных и малообработанных продуктов – овощей, фруктов, зелени. Кроме того, ему будут полезны здоровые источники жиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о влиянии на развитие рака продуктов с сахаром и траснжирами

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