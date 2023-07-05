Психолог Романив посоветовала отказаться во время стресса от кофеина и сахара
Психолог Ольга Романив: кофеин относится к продуктам, употребление которых во время стресса лишь усиливает его.
Психолог Романив констатировала, что люди часто не осознают, какую роль играет рацион в период стрессовых событий.
«Ряд продуктов, особенно если с ними переборщить, могут нарушить работу сразу всего организма, тогда как другие виды пищи действительно могут помочь улучшить самочувствие», - поделилась специалистка.
Ольга Романив посоветовала отказаться во время стресса от кофеина, сахара, спиртного.
Продукты и напитки с кофеином. Высокие дозы кофеина, поступающие в организм при стрессе, негативно влияют на работу сердца, способствуют аритмии, перегрузке. Кроме того, это усиливает негативные эмоциональные состояния, содействует появлению панических атак, неврозов, бессонницы.
Фастфуд, жирные закуски. Такая еда, по словам Романив, ведет к нарушению пищеварения, задержке жидкости и отечности. Кроме того, из-за нее страдают сосуды, появляется предрасположенность к спазмам.
Спиртное. Психолог отметила, что употребление алкоголя в обстоятельствах стресса способствует закреплению привычки пить спиртное и развитию алкоголизма.
Сахар. Во время стресса лучше отказаться от сахара – его высокие дозы могут стать причиной проблем с ЖКТ, эндокринной системой, поджелудочной железой.
«Ключом к крепкой психике и стойкому реагированию на сложные ситуации является сбалансированное питание», - подчеркнула психолог Романив.
В комментарии порталу «Страсти» эксперт посоветовала поддерживать организм при стрессе, употребляя достаточно воды, натуральных и малообработанных продуктов – овощей, фруктов, зелени. Кроме того, ему будут полезны здоровые источники жиров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о влиянии на развитие рака продуктов с сахаром и траснжирами
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Романив
Здоровье
психолог
Оставить комментарий