Невролог Ерохин: лунатизм может быть признаком психического расстройства

«Около 80% лунатиков имеют хотя бы одного родственника с таким же феноменом. Однако подобное нарушение сна также может быть признаком психического или нервного расстройства, деменции», - предупредил невролог.

Лунатизм или сомнабулизм относится к группе расстройств сна и бодрствования, также известных как парасомния. Фазы лунатизма часто длятся всего несколько минут, максимум полчаса. При этом страдающие им люди могут вставать с постели, ходить и выполнять другие действия с открытыми глазами. Утром они совершенно не помнят о своей ночной «деятельности».По словам невролога Владимира Ерохина, случаи лунатизма являются распространенным явлением среди детей – примерно треть всех детей в возрасте от 4 лет ходили во сне хотя бы раз в жизни. Врач констатировал, что в основной массе лунатики подвергаются достаточно безобидному нарушению сна, возникающему только в первой половине ночи, то есть в фазе глубокого сна.Невролог отметил, что причин лунатизма много: предполагается, что у детей центральная нервная система, еще не полностью развита,поэтому могут возникать ночные нарушения. Этот дефицит созревания обычно окончательно устраняется к 25 годам.Почему же известны случаи о лунатизме у взрослых людей?Беседуя с «МедикФорум», врач пояснил, что к нему может иметься генетическая предрасположенность. Кроме того, склонность к лунатизму повышают такие факторы как стресс, усталость, прием снотворного, употребление алкоголя. Но также лунатизм бывает тревожным симптомом.Специалист посоветовал обращаться к врачу, если эпизоды лунатизма возникают и начинают повторяться во взрослом возрасте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поездки в автомобиле с открытым окном ведут к болезням сердца и раку.

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