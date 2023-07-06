Кардиолог Бойцов назвал интенсивную боль в груди главным симптомом инфаркта

«Самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт человек не может – ему требуется немедленная госпитализация для спасения жизни и минимизации негативных последствий», – констатировал медик.

«Главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль, которая возникает в грудной клетке, обычно за грудиной и длится не менее 10 минут».

«Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, между лопаток».

Представитель Минздрава РФ кардиолог Бойцов сообщил, что в случае таких опасных событий как инфаркт или инсульт для спасения человеческой жизни огромное значение имеет то, насколько своевременно пострадавшему оказывается помощь.По мнению Бойцова, даже детей, которые могут при необходимости позвонить для вызова скорой помощи, следует обучать умению распознавать симптомы сосудистых катастроф, возможных у близких людей.Кардиолог Бойцов назвал главным симптомом инфаркта интенсивную боль в груди.Врач добавил, что такая боль может вызывать ощущение очень тяжелой плиты, давящей на грудь, или отдавать в разные части тела с левой стороны.Говоря о характерных симптомах инсульта, специалист уточнил, что это острое патологическое состояние мозга может проявляться нарушением речи и способности двигать конечностями, потерей контроля над половиной тела. Также нарушается зрение и возникают проблемы с глотанием.Бойцов предупредил, что склонность к инфарктам и инсультам усиливается по мере возраста. Вдобавок на подверженность им влияют курение, злоупотребление алкоголем, наличие артериальной гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечникам летом нужно с осторожностью пить воду

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