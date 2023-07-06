Кардиолог Бойцов назвал интенсивную боль в груди главным симптомом инфаркта
По словам кардиолога Сергея Бойцова, узнавать первые симптомы инфаркта или инсульта должны уметь и взрослые, и подростки.
Представитель Минздрава РФ кардиолог Бойцов сообщил, что в случае таких опасных событий как инфаркт или инсульт для спасения человеческой жизни огромное значение имеет то, насколько своевременно пострадавшему оказывается помощь.
«Самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт человек не может – ему требуется немедленная госпитализация для спасения жизни и минимизации негативных последствий», – констатировал медик.
По мнению Бойцова, даже детей, которые могут при необходимости позвонить для вызова скорой помощи, следует обучать умению распознавать симптомы сосудистых катастроф, возможных у близких людей.
Инфаркт. Кардиолог Бойцов назвал главным симптомом инфаркта интенсивную боль в груди.
«Главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль, которая возникает в грудной клетке, обычно за грудиной и длится не менее 10 минут».
Врач добавил, что такая боль может вызывать ощущение очень тяжелой плиты, давящей на грудь, или отдавать в разные части тела с левой стороны.
«Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, между лопаток».
Инсульт. Говоря о характерных симптомах инсульта, специалист уточнил, что это острое патологическое состояние мозга может проявляться нарушением речи и способности двигать конечностями, потерей контроля над половиной тела. Также нарушается зрение и возникают проблемы с глотанием.
Бойцов предупредил, что склонность к инфарктам и инсультам усиливается по мере возраста. Вдобавок на подверженность им влияют курение, злоупотребление алкоголем, наличие артериальной гипертонии.
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Сергей Бойцов
Здоровье
главный внештатный кардиолог Минздрава, академик РАН, профессор
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