Кардиолог Иванов: обильное питье в жару грозит сердечникам отеком легких

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пить воду летом

Врач-кардиолог Константин Иванов: сердечникам нужно консультироваться с врачом по поводу количества выпиваемой в жару жидкости.

Кардиолог Иванов напомнил в интервью, что жаркая летняя погода является отдельным фактором опасности для людей с болезнями сердца и сосудов. При имеющейся гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности могут возникать обострения, состояния значительного ухудшения самочувствия.

«В разгар лета увеличивается количество гипертонических кризов, повышается угроза инфарктов и инсультов», - рассказал кардиолог Иванов «КП».

Врач отметил, что жара повышает нагрузку на систему терморегуляции в организме и вместе с ней – на сосуды. Поэтому люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, остро реагируют на такую погоду, в особенности – на температурные перепады. Кроме того, на них может оказывать негативное влияние бесконтрольное питье воды. По словам кардиолога, обильное питье в жару грозит сердечникам повышением давления и отеком легких

Кардиолог рассказал, как подготовиться к смене погоды


«Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления. Возможно и куда более грозное последствие – так называемый интерстициальный отек легких у людей с хронической сердечной недостаточностью», - предостерег врач-кардиолог.

В тех случаях, когда у человека с сердечным диагнозом в жаркую погоду вдруг возникает сильный отек конечностей, появляется одышка, ему нужно обязательно связаться с врачом, подчеркнул эксперт. Также с лечащим врачом сердечникам нужно консультироваться о количестве жидкости, разрешенном для питья при их диагнозе.

Обильное питье защищает от приступов подагры


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Константин Иванов
Константин Иванов
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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