Дерматолог Гольдин назвал ключевые витамины, в которых нуждается ваша кожа

«Витамин А помогает уменьшить появление тонких линий на коже, оставляя ее мягкой, гладкой и эластичной», —говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

"Продукты, богатые витамином А, включают капусту, шпинат, помидоры, яйца, манго и дыню".

«Я большой поклонник местного применения витаминов. Вы можете принимать перорально, но это всего лишь небольшая концентрация, которая попадет на вашу кожу».

Он способствует обновлению клеток, увеличению толщины эпидермиса и эластичности кожи, придает коже молодой вид и предотвращает шероховатость кожи в результате воздействия ультрафиолета.Что касается витамина B, сосредоточьтесь на витамине B5, которыйПродукты, богатые витамином B5, включаютВитамин С может «защитить от повреждения свободными радикалами», а при местном применении может осветлить кожу и выровнять гиперпигментацию.Вот почему он рекомендовал добавки Д3, причем последнийВитамин D можно найти вВитамин Е являетсяПри местном применении витамин Е является «хорошим увлажняющим средством», защищающим от ультрафиолета и свободных радикалов.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

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