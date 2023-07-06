Дерматолог Гольдин назвал ключевые витамины, в которых нуждается ваша кожа

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Дерматолог Гольдин назвал ключевые витамины, в которых нуждается ваша кожа


Дерматолог поделился своими рекомендациями по улучшению внешнего вида кожи.


«Витамин А помогает уменьшить появление тонких линий на коже, оставляя ее мягкой, гладкой и эластичной», —говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.


Он способствует обновлению клеток, увеличению толщины эпидермиса и эластичности кожи, придает коже молодой вид и предотвращает шероховатость кожи в результате воздействия ультрафиолета.

"Продукты, богатые витамином А, включают капусту, шпинат, помидоры, яйца, манго и дыню".


Что касается витамина B, сосредоточьтесь на витамине B5, который «стимулирует клеточную пролиферацию и помогает восстановлению тканей».

Продукты, богатые витамином B5, включают грибы, авокадо, орехи, семена и куриную грудку.

Витамин С может «защитить от повреждения свободными радикалами», а при местном применении может осветлить кожу и выровнять гиперпигментацию.


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Вот почему он рекомендовал добавки Д3, причем последний «помогает улучшить ощущение и упругость кожи».

Витамин D можно найти в жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, а также в яичных желтках.

«Я большой поклонник местного применения витаминов. Вы можете принимать перорально, но это всего лишь небольшая концентрация, которая попадет на вашу кожу».


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Витамин Е является «наиболее важным маслорастворимым антиоксидантом и поглотителем свободных радикалов при местном применении». При местном применении витамин Е является «хорошим увлажняющим средством», защищающим от ультрафиолета и свободных радикалов.



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