Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит от иммунитета

«Заразиться инфекцией могут как взрослые, так и дети от нуля до пяти лет», - констатировал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«зараженный человек может чихнуть, покашлять или передать болезнь через руки».

высокая температура

сильная головная боль

спутанность сознания.

Одна из громких новостей дня – смерть двух человек, работавших в уральском распределительном центре Ozon (Екатеринбург), в результате разразившейся там вспышки менингококковой инфекции. Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит во многом от иммунитета человека, способностей его иммунной системы. У некоторых людей он вызывает только боль в горле и насморк, тогда как у других инфекция быстро развивается по самому тяжелому сценарию с наступлением летального исхода.Также врач Кондрахин рассказал о возможности заразиться менингитом после чихания больного человека. Он подчеркнул, что передача инфекции осуществляется очень быстро, это происходит воздушно-капельным путем. Врач сказал, чтоКондрахин подчеркнул: при появлении симптомов заболевания необходимо срочно обращаться к врачам. Он назвал следующие симптомы менингита:Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на инсульт.

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