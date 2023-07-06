Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит от иммунитета
Врач Андрей Кондрахин рассказал о воздушно-капельном пути передачи такой опасной инфекции как менингит.
Одна из громких новостей дня – смерть двух человек, работавших в уральском распределительном центре Ozon (Екатеринбург), в результате разразившейся там вспышки менингококковой инфекции. Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит во многом от иммунитета человека, способностей его иммунной системы. У некоторых людей он вызывает только боль в горле и насморк, тогда как у других инфекция быстро развивается по самому тяжелому сценарию с наступлением летального исхода.
«Заразиться инфекцией могут как взрослые, так и дети от нуля до пяти лет», - констатировал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Также врач Кондрахин рассказал о возможности заразиться менингитом после чихания больного человека. Он подчеркнул, что передача инфекции осуществляется очень быстро, это происходит воздушно-капельным путем. Врач сказал, что
«зараженный человек может чихнуть, покашлять или передать болезнь через руки».
Кондрахин подчеркнул: при появлении симптомов заболевания необходимо срочно обращаться к врачам. Он назвал следующие симптомы менингита:
- высокая температура
- сильная головная боль
- спутанность сознания.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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