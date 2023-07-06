Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит от иммунитета

0 Фото: https://unsplash.com/photos/TsXmzTc1gDk
головная боль

Врач Андрей Кондрахин рассказал о воздушно-капельном пути передачи такой опасной инфекции как менингит.

Одна из громких новостей дня – смерть двух человек, работавших в уральском распределительном центре Ozon (Екатеринбург), в результате разразившейся там вспышки менингококковой инфекции. Врач Кондрахин рассказал, что тяжесть симптомов менингита зависит во многом от иммунитета человека, способностей его иммунной системы. У некоторых людей он вызывает только боль в горле и насморк, тогда как у других инфекция быстро развивается по самому тяжелому сценарию с наступлением летального исхода.

Врач-пульмонолог рассказал о связи менингита и прогулок без шапки по холоду


«Заразиться инфекцией могут как взрослые, так и дети от нуля до пяти лет», - констатировал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также врач Кондрахин рассказал о возможности заразиться менингитом после чихания больного человека. Он подчеркнул, что передача инфекции осуществляется очень быстро, это происходит воздушно-капельным путем. Врач сказал, что

Доктор Комаровский рассказал, как отличить ОРВИ от менингита


«зараженный человек может чихнуть, покашлять или передать болезнь через руки».

Кондрахин подчеркнул: при появлении симптомов заболевания необходимо срочно обращаться к врачам. Он назвал следующие симптомы менингита:
  • высокая температура
  • сильная головная боль
  • спутанность сознания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на инсульт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач объяснил, насколько серьезен риск менингита при хождении без шапки
В России стали чаще болеть менингитом
Врач Кондрахин назвал заболевания, возникающие из-за негативных эмоций
Теги : менингит, симптомы менингита, Андрей Кондрахин