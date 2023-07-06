Невролог Орлов: онемение руки во сне часто вызывается сдавливанием сосудов
Невролог Игорь Орлов заявил в интервью, что онемение рук, происходящее во сне, часто указывает на синдром позиционного сдавливания.
Большое количество людей сталкиваются с таким «феноменом» как онемевшие руки (часто одна рука). Невролог Орлов рассказал, почему так происходит. Медик заявил, что онемение руки во сне часто вызывается сдавливанием сосудов.
«Это когда человек очень крепко спит, например, и в определенном положении он подкладывает руку под голову – и происходит сдавливание сосудов. Когда человек просыпается, оказывается, что рука полностью онемела: теряется чувствительность и подвижность», - поделился врач с порталом с Pravda.Ru.
Кроме того, добавил невролог, у спящего человека замедляются пульс и кровообращение. Вследствие этого части тела, до которых кровотоку нужно долго добираться от сердца, страдают от плохого кровоснабжения. Особенно мало крови поступает в пальцы конечностей, и они могут неметь.
Орлов обратил внимание на то, что утром, встав с постели, человек может ощущать онемение практически во всем своем теле или в разных частях. Для преодоления этого состояния необходимо активизировать кровоток, подвигаться.
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Игорь Орлов
Здоровье
невролог, врач рефлексотерапевт высшей категории
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