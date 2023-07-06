Невролог Орлов: онемение руки во сне часто вызывается сдавливанием сосудов

«Это когда человек очень крепко спит, например, и в определенном положении он подкладывает руку под голову – и происходит сдавливание сосудов. Когда человек просыпается, оказывается, что рука полностью онемела: теряется чувствительность и подвижность», - поделился врач с порталом с Pravda.Ru.

Большое количество людей сталкиваются с таким «феноменом» как онемевшие руки (часто одна рука). Невролог Орлов рассказал, почему так происходит. Медик заявил, что онемение руки во сне часто вызывается сдавливанием сосудов.Кроме того, добавил невролог, у спящего человека замедляются пульс и кровообращение. Вследствие этого части тела, до которых кровотоку нужно долго добираться от сердца, страдают от плохого кровоснабжения. Особенно мало крови поступает в пальцы конечностей, и они могут неметь.Орлов обратил внимание на то, что утром, встав с постели, человек может ощущать онемение практически во всем своем теле или в разных частях. Для преодоления этого состояния необходимо активизировать кровоток, подвигаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать боль в стопах

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