Невролог Ерохин: боль в стопе часто возникает из-за неподходящей обуви

Если в ногах возникает боль, она может иметь повседневные причины или быть результатом травмы, болезни, – рассказал в беседе с «МедикФорум» врач.Боль в стопе часто возникает из-за неподходящей обуви. Если человек носит обувь, не учитывающую анатомических особенностей стоп, это может привести к появлению негативных симптомов, отметил врач Ерохин. Слишком жесткая подошва, неподходяще каблуки или полнота обуви – все это может вызывать боли.Если мы проводим на ногах много времени, они могут болеть из-за большой и продолжительной нагрузки.По словам невролога Ерохина, существует много неправильных положений стопы, таких как косая стопа, упавший свод или плоскостопие. Такие особенности часто вызывают проблемы с сильной усталостью или боями в ногах, хотя в большинстве случаев их легко компенсировать стелькой для обуви. Врач добавил, что подобные неправильности в строении стопы обычно бывают врожденными, но приводят к болям только во взрослом возрасте из-за ослабления сухожилий или связок.Воспаление в стопе может быть вызвано инфекцией, проникшими в рану или порез бактериями, артритом и ревматическими заболеваниями или метаболическими заболеваниями, такими как подагра. В его случае тоже ощущает боль, а кожа может выглядеть красной и отекшей.Невролог Ерохин обратил внимание, что повредить кости, сухожилия или связки стоп довольно легко – достаточно падения или даже случайного удара дома о мебель. Это еще одна причина, почему может ощущаться боль в этой части ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда запор становится опасным и требует обращения к врачу?

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