Диетолог Пономарева назвала 3 простых способа контролировать уровень сахара в крови
Колебания уровня сахара в крови нормальны, однако резкие скачки и провалы могут быть индикатором того, что что-то идет не так, или означать начало потенциальных проблем со здоровьем.
Есть несколько признаков и симптомов, которые показывают, что уровень сахара в крови не контролируется, включая тягу (особенно к сладкому), плохое настроение, низкую энергию, а также воспаление в виде таких симптомов, как акне, бесплодие и поликистоз яичников.
По словам диетолога, есть несколько простых и естественных способов контролировать уровень сахара в крови.
1. Сон
«Лучший способ обеспечить поддержку вашего циркадного ритма — сделать сон приоритетным», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
2. Низкий уровень стресса
Если ваш уровень стресса не контролируется, это может привести к резкому скачку сахара в крови, когда ваше тело готовится реагировать на опасность.
Чтобы облегчить симптомы стресса, вы можете попробовать простые методы релаксации, такие как йога, медитация или просто прогулка. Ключевым моментом является избавление от стрессовой ситуации и занятие тем, что вам нравится.
"Найдите время для ухода за собой, послушайте вдохновляющую музыку или поговорите с кем-нибудь за советом".
3. Ограничьте употребление фруктовых соков и соков с искусственными подсластителями
Фруктовые соки представляют собой форму углеводов, которые быстро превращаются в глюкозу в кровотоке.
Они могут вызвать резкие всплески уровня глюкозы, а затем сильный сбой, что, вероятно, приведет к дневному спаду энергии. Потребление искусственно подслащенных соков, таких как кабачки, также может повысить уровень сахара в крови, а также повлиять на ваши вкусовые рецепторы, так что вы с большей вероятностью захотите более сладкой пищи.
«Важно все в меру. Хотя в редких случаях можно насладиться сладким напитком, не забудьте сочетать его с едой, содержащей белок, полезные жиры и клетчатку, чтобы компенсировать нагрузку углеводов».
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