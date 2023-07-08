Диетолог Пономарева назвала 3 простых способа контролировать уровень сахара в крови

«Лучший способ обеспечить поддержку вашего циркадного ритма — сделать сон приоритетным», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Найдите время для ухода за собой, послушайте вдохновляющую музыку или поговорите с кем-нибудь за советом".

«Важно все в меру. Хотя в редких случаях можно насладиться сладким напитком, не забудьте сочетать его с едой, содержащей белок, полезные жиры и клетчатку, чтобы компенсировать нагрузку углеводов».



Движение вашего тела после употребления любой формы углеводов поможет использовать глюкозу в кровотоке для получения энергии, вместо того, чтобы циркулировать по кровотоку или откладывать ее в виде жира

Есть несколько признаков и симптомов, которые показывают, что уровень сахара в крови не контролируется, включая тягу (особенно к сладкому), плохое настроение, низкую энергию, а также воспаление в виде таких симптомов, как акне, бесплодие и поликистоз яичников.По словам диетолога, есть несколько простых и естественных способов контролировать уровень сахара в крови.Если ваш уровень стресса не контролируется, это может привести к резкому скачку сахара в крови, когда ваше тело готовится реагировать на опасность.Чтобы облегчить симптомы стресса, вы можете попробовать простые методы релаксации, такие как йога, медитация или просто прогулка. Ключевым моментом является избавление от стрессовой ситуации и занятие тем, что вам нравится.Фруктовые соки представляют собой форму углеводов, которые быстро превращаются в глюкозу в кровотоке.Они могут вызвать резкие всплески уровня глюкозы, а затем сильный сбой, что, вероятно, приведет к дневному спаду энергии. Потребление искусственно подслащенных соков, таких как кабачки, также может повысить уровень сахара в крови, а также повлиять на ваши вкусовые рецепторы, так что вы с большей вероятностью захотите более сладкой пищи.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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