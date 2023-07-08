Нутрициолог Строков объяснил, что энергетические напитки делают с вашим телом





Врач предостерегает от энергетических напитков

"Диабетикам нельзя употреблять энергетические напитки. Точно так же вы никогда не должны пить больше одной банки в день. Вы можете в конечном итоге потреблять слишком много кофеина и сахара. Если у вас есть проблемы с сердцем, вы обязательно должны держать руки подальше от напитка. Если вы выпьете слишком много, есть шанс, что ваше сердце выйдет из ритма", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Как долго действует энергетический напиток?

"Половина кофеина в крови выводится только через пять-шесть часов. Примерно через двенадцать часов все действительно израсходовано".

Снова и снова вы можете читать о болезнях или плохих последствиях у людей, которые очень часто употребляют энергетические напитки. Но в чем смысл? Это действительно из-за самих напитков или может есть другие причины? И что напиток с кофеином на самом деле делает с нашим телом?Много сахара, много кофеина и несколько других веществ, о которых мы никогда не слышали. Конечно, специалисты провели много исследований того, как энергетические напитки влияют на наш организм. В любом случае, они соглашаются, что одна банка в день не вредит. Но это не должно относиться ко всем.Примерно через сорок минут после употребления энергетического напитка весь кофеин будет в вашем организме. Благодаря сахару выделяется дофамин, гормон счастья. Однако примерно через час прекрасное волшебство уже закончится.Несмотря на то, что вы почти ничего не заметите через час, для полного расщепления ингредиентов требуется гораздо больше времени.Но это лишь приблизительные ориентиры. Это также зависит от возраста и пола. И физическое состояние, в котором вы находитесь, также является решающим фактором.Ранее МедикФорум писал о главном симптоме инфаркта.

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