Врач Андреева назвала напитки, которые справляются с обезвоживанием лучше воды
Когда становится жарко, мы должны много пить, желательно воды. Не обязательно, потому что есть лучшие альтернативы. Вот на какие напитки следует полагаться при высокой температуре.
Вода составляет более половины массы тела человека. Чтобы этого не произошло, вы должны пить достаточное количество жидкости каждый день.
Лучше всего пить воду, потому что она не содержит сахара и калорий. Сладкие продукты также могут вызвать обезвоживание в краткосрочной перспективе. Но действительно ли вода всегда лучший выбор для регидратации в жаркие дни?
Для лучшего впитывания жидкости - молоко как альтернатива воде
«Если вы просто замените потерянную жидкость водой, в вашем организме будет слишком много воды и слишком мало соли», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Из-за этого молоко может быть даже более эффективным, чем вода. Молоко естественно содержит соль и лактозу, сахар, который нам нужен в небольших количествах, чтобы стимулировать всасывание воды в кишечнике, говорит Андреева.
Кокосовая вода также эффективна, потому что она содержит соль, калий и углеводы. Молоко также богато электролитами и макроэлементами. Это означает, что организм может лучше усваивать и хранить жидкость.
Электролиты в жару – они так важны
Спортивные напитки содержат углеводы, то есть в основном сахар. В этом нет необходимости, если вы сидите за столом весь день. Тем не менее, есть доказательства того, что спортивные напитки, содержащие такие электролиты, как натрий, калий, магний и кальций, могут удерживать нас от обезвоживания лучше, чем вода.
Важно не только то, что вы пьете, но и то, как
В большинстве случаев достаточно чистой воды. Пьем ли мы достаточное количество жидкости, зависит не только от того, что мы пьем, но и от того, как мы это делаем.
"Самый простой способ — пить воду во время еды, потому что тогда организм может медленно поглощать и накапливать жидкость. Таким образом, вода направляется туда, де она необходима для поддержания гидратации организма, а не направляется непосредственно в мочевой пузырь".
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