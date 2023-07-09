Врач Андреева назвала напитки, которые справляются с обезвоживанием лучше воды

Для лучшего впитывания жидкости - молоко как альтернатива воде

«Если вы просто замените потерянную жидкость водой, в вашем организме будет слишком много воды и слишком мало соли», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Электролиты в жару – они так важны

Важно не только то, что вы пьете, но и то, как

"Самый простой способ — пить воду во время еды, потому что тогда организм может медленно поглощать и накапливать жидкость. Таким образом, вода направляется туда, де она необходима для поддержания гидратации организма, а не направляется непосредственно в мочевой пузырь".

Вода составляет более половины массы тела человека. Чтобы этого не произошло, вы должны пить достаточное количество жидкости каждый день.Лучше всего пить воду, потому что она не содержит сахара и калорий. Сладкие продукты также могут вызвать обезвоживание в краткосрочной перспективе. Но действительно ли вода всегда лучший выбор для регидратации в жаркие дни?Из-за этого молоко может быть даже более эффективным, чем вода.чтобы стимулировать всасывание воды в кишечнике, говорит Андреева.акже эффективна, потому что она содержит соль, калий и углеводы. Молоко также богато электролитами и макроэлементами. Это означает, что организм может лучше усваивать и хранить жидкость.Спортивные напитки содержат углеводы, то есть в основном сахар. В этом нет необходимости, если вы сидите за столом весь день. Тем не менее, есть доказательства того, что спортивные напитки, содержащие такие электролиты, как натрий, калий, магний и кальций, могут удерживать нас от обезвоживания лучше, чем вода.В большинстве случаев достаточно чистой воды. Пьем ли мы достаточное количество жидкости, зависит не только от того, что мы пьем, но и от того, как мы это делаем.Ранее МедикФорум писал о признаках рака поджелудочной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.