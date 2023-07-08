Онколог Евсеев: ранним признаком рака поджелудочной железы бывает боль в спине

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боль в спине

Онколог Владислав Евсеев: заболевшие раком поджелудочной железы могут вначале обращаться к неврологу из-за боли в спине.

Онколог Евсеев рассказал в интервью, что ранним признаком рака поджелудочной железы бывает боль в спине. Людям, которые начинают ощущать непонятную боль в спине, возникающую без физических нагрузок, он посоветовал обратиться к врачу и обследоваться, исключив вероятный рак.

«Пациенты с раком поджелудочной – перед тем, как будет выявлена опухоль – часто наблюдаются у невролога. Боль при раке поджелудочной железы часто имеет опоясывающий характер и нередко отдает в спину», - предупредил Владислав Евсеев, беседуя с порталом «Доктор Питер».

Онколог отметил, что коварство такого опасного заболевания как рак поджелудочной железы заключается в том, что его симптомы являются неспецифическими. В частности, болезнь проявляется дискомфортом в животе или быстро возникающим чувством насыщения – эти симптомы легко проигнорировать, не заметить, счесть чем-то несерьезным.

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«Когда опухоль растет и начинает сдавливать двенадцатиперстную кишку, человек жалуется на быстрое насыщение – бывает, что после небольшого перекуса возникает ощущение, будто больше пищи в желудке уже не поместится», - объяснил онколог.

Евсеев добавил, что подверженность данному заболеванию увеличивает наличие у человека ожирения, сахарного диабета, панкреатита, цирроза печени. Примерно в 10 процентах случаев люди заболевают в связи с наследственностью.

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Владислав Евсеев
Владислав Евсеев
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт
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