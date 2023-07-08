Онколог Евсеев: ранним признаком рака поджелудочной железы бывает боль в спине

«Пациенты с раком поджелудочной – перед тем, как будет выявлена опухоль – часто наблюдаются у невролога. Боль при раке поджелудочной железы часто имеет опоясывающий характер и нередко отдает в спину», - предупредил Владислав Евсеев, беседуя с порталом «Доктор Питер».

«Когда опухоль растет и начинает сдавливать двенадцатиперстную кишку, человек жалуется на быстрое насыщение – бывает, что после небольшого перекуса возникает ощущение, будто больше пищи в желудке уже не поместится», - объяснил онколог.

Онколог Евсеев рассказал в интервью, что ранним признаком рака поджелудочной железы бывает боль в спине. Людям, которые начинают ощущать непонятную боль в спине, возникающую без физических нагрузок, он посоветовал обратиться к врачу и обследоваться, исключив вероятный рак.Онколог отметил, что коварство такого опасного заболевания как рак поджелудочной железы заключается в том, что его симптомы являются неспецифическими. В частности, болезнь проявляется дискомфортом в животе или быстро возникающим чувством насыщения – эти симптомы легко проигнорировать, не заметить, счесть чем-то несерьезным.Евсеев добавил, что подверженность данному заболеванию увеличивает наличие у человека ожирения, сахарного диабета, панкреатита, цирроза печени. Примерно в 10 процентах случаев люди заболевают в связи с наследственностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , позволяющих определить у человека инсульт.

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