Врач Белова посоветовала есть помидоры и миндаль для защиты от солнца

Терапевт Александра Белова сообщила порталу «МедикФорум», что благодаря антиоксидантам, содержащимся в некоторых продуктах, кожа лучше защищается от солнечного излучения. В частности, для защиты от солнца медик посоветовала есть. Эти овощи богаты антиоксидантом ликопином и многими другими питательными веществами, полезными для организма. Кстати именно ликопин дает коже дополнительную защиту от ожогов на солнце. Для лучшего усвоения потреблять его следует с полезными жирами.Также помогает сберечь кожу, богатый витамином Е, полифенолами и мононенасыщенными жирными кислотами. Данные, ингредиенты укрепляют здоровье кожи.Положительно на состоянии кожи сказывается и потребление красной рыбы, например,– источника «хороших» жирных кислот и антиоксидантов. В частности, исследователями было установлено, что он содержит мощный антиоксидант астаксантин, который защищает от солнечного излучения, а также обладает противовоспалительными свойствами.Помимо того, в летний рацион следует включить. Он богат ресвератролом – антиоксидантом, который может улучшать защиту кожи от УФ-излучения и снизить ее подверженность солнечным ожогам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве должны употребят мясо пожилые люди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.