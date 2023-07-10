Врач Белова посоветовала есть помидоры и миндаль для защиты от солнца

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помидоры

Терапевт Белова: продукты с антиоксидантами, включая помидоры и миндаль, обеспечивают коже дополнительную защиту от агрессивного солнца.

Терапевт Александра Белова сообщила порталу «МедикФорум», что благодаря антиоксидантам, содержащимся в некоторых продуктах, кожа лучше защищается от солнечного излучения. В частности, для защиты от солнца медик посоветовала есть помидоры. Эти овощи богаты антиоксидантом ликопином и многими другими питательными веществами, полезными для организма. Кстати именно ликопин дает коже дополнительную защиту от ожогов на солнце. Для лучшего усвоения потреблять его следует с полезными жирами.

Также помогает сберечь кожу миндаль, богатый витамином Е, полифенолами и мононенасыщенными жирными кислотами. Данные, ингредиенты укрепляют здоровье кожи.

Положительно на состоянии кожи сказывается и потребление красной рыбы, например, лосося – источника  «хороших» жирных кислот и антиоксидантов. В частности, исследователями было установлено, что он содержит мощный антиоксидант астаксантин, который защищает от солнечного излучения, а также обладает противовоспалительными свойствами.

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Помимо того, в летний рацион следует включить красный виноград. Он богат ресвератролом – антиоксидантом, который может улучшать защиту кожи от УФ-излучения и снизить ее подверженность солнечным ожогам.

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Теги : защита от солнца, полезные продукты, Александра Белова
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