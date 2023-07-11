Врач Комарова назвала профессии, которые увеличивают риск рака яичников

"Несколько профессий, по-видимому, связаны с повышенным риском заболевания. В частности, работа в течение десяти или более лет парикмахером или косметологом была связана с трехкратным увеличением риска рака яичников, как и в строительстве, в то время как аналогичное время, проведенное в бухгалтерии, было связано с удвоением риска. Работа в швейной промышленности, включая вышивку, была связана с 85-процентным увеличением риска рака яичников, в то время как розничная торговля и продажи были связаны с увеличением на 59 и 45 процентов соответственно", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Работа косметологом, парикмахером или в строительстве может увеличить риск развития рака яичников.Изучалась связь между риском развития рака яичников и профессией у 1388 женщин. Команда также обнаружила, что длительная работа в сфере бухгалтерского учета, продаж, розничной торговли и швейной промышленности также может быть связана с более высоким риском заболевания.Женщины, у которых был диагностирован рак яичников, как правило, имели более низкий уровень образования, меньше времени использовали оральные контрацептивы и либо не имели детей, либо имели меньше детей, чем женщины в группе сравнения.Все эти признаки являются потенциальными факторами риска развития рака яичников.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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