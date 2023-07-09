Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, если каждый день есть вишню
Вишня имеет много положительных эффектов для здоровья.
Есть веские причины есть красные фрукты каждый день. Они содержат фолиевую кислоту, калий, кальций, магний, железо и много витамина С. Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум перечислил полезные свойства вишни.
Вишня полезна для пищеварения
"Вишни содержат много клетчатки. Они связывают воду в тонком кишечнике и оказывают давление на стенки кишечника. Это стимулирует пищеварение", - говорит Строков.
Вишня улучшает сон
Вишни содержат мелатонин — гормон сна, вызывающий усталость. Когда темнеет, организм вырабатывает мелатонин, сигнализируя о переходе в ночь. Вишня может помочь увеличить количество мелатонина в организме и обеспечить приятное чувство усталости.
Вишня улучшает кожу
Причиной этого является растительный пигмент антоцианин, антиоксидант. Это борется со свободными радикалами (которые способствуют преждевременному старению кожи и образованию загрязнений) в организме. Кроме того, антоцианы способствуют развитию соединительной ткани, что предотвращает целлюлит.
Вишня снимает головную боль
"Здесь также следует похвалить антоцианы, которые, как говорят, обладают обезболивающим эффектом. Согласно исследованию, 20 вишен по силе действия эквивалентны одной таблетке аспирина 500", - добавляет Строков.
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