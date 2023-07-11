Невролог Алехина: признаки болезни Альцгеймера и повреждения головного мозга появляться в глазах
Биомаркеры в глазах были связаны с деменцией.
Деменция — это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга. Это может привести к потере памяти, поведенческим изменениям и проблемам с подвижностью, в зависимости от человека.
Как правило, узнать, развивается ли у кого-то деменция, можно только тогда, когда у него впервые начинают проявляться проблемы, связанные с этим состоянием.
Однако новое исследование показало, что глаза могут помочь в ранней диагностике болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины слабоумия.
"Исследователи обнаружили связь между биомаркерами стекловидного тела и хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ), прогрессирующим и смертельным заболеванием головного мозга, связанным с повторными черепно-мозговыми травмами", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Стекловидное тело — это название прозрачной бесцветной жидкости, которая заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой вашего глаза. ХТЭ, часто вызванная травмами, полученными в спорте, также может быть подтверждена только после смерти.
В рамках исследования ученые определили биомаркеры, такие как общий тау-белок и легкая цепь нейрофиламента (NfL).
Эти белки в жидкости отражают изменения в головном мозге.
"Повышенный NfL был обнаружен в глазной жидкости у пациентов с ХТЭ. Команда считает, что результаты могут привести к использованию биомаркеров глазной жидкости для диагностики и лечения заболеваний в будущем".
Это показывает, что биомаркеры в стекловидном теле могут служить показателем нейропатологического заболевания.
Общие симптомы болезни Альцгеймера включают:
- Проблемы с памятью, такие как регулярное забвение недавних событий, имен и лиц
- Повторяющиеся вопросы
- Возрастающие трудности с задачами и действиями, которые требуют организации и планирования
- Запутаться в незнакомой обстановке
- Сложно подобрать нужные слова
- Трудности с числами и/или обращением с деньгами в магазинах
- Становится более замкнутым или тревожным.
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