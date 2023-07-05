Врач Алехина назвала симптомы деменции, которые появляются во время сна

Сон и деменция с тельцами Леви

«Общие симптомы включают в себя разыгрывание снов и видение вещей, которых нет, известных как зрительные галлюцинации», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Хотя, конечно, верно, что не у всех, у кого есть это расстройство сна, развивается деменция с тельцами Леви, у 75–80 процентов мужчин с деменцией с тельцами Леви действительно испытывает расстройство поведения во время фазы быстрого сна. Так что это очень мощный маркер заболевания».





Деменция — это синдром, представляющий собой группу симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Это может повлиять на людей по-разному, однако общие признаки включают проблемы с памятью, поведением и даже подвижностью.Наряду с болезнью Альцгеймера деменция с тельцами Леви является одной из наиболее распространенных форм деменции.Это вызвано образованием скоплений белка внутри клеток головного мозга, которые создают аномальные отложения, называемые тельцами Леви. Эти отложения влияют на нормальные функции мозга, мешая сигналам, передаваемым между клетками. Однако пока точно не известно, что вызывает образование этих комков белка.У пациентов в пять раз больше шансов иметь деменцию с тельцами Леви, если они испытывают состояние, известное как расстройство поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), чем если у них есть один из факторов риска, которые сейчас используются для постановки диагноза, такие как как неустойчивое познание или галлюцинации, как показало новое исследование.В рамках исследования команда изучила МРТ-сканы головного мозга 75 пациентов с диагнозом «вероятная» деменция с тельцами Леви. Они сопоставили это со своей историей болезни, чтобы узнать, диагностировали ли у них когда-либо расстройство сна.Проблемы со сном могут усилить спутанность сознания и поведенческие проблемы у людей с деменцией с тельцами Леви и увеличить нагрузку на опекунов.Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.

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