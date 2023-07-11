Терапевт Корягина сообщила об опасности воды из пластиковой бутылки в жару

«При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», - констатировала врач.

Терапевт Корягина сообщила россиянам об опасности воды из пластиковой бутылки в жару, отметив, что под действием высокой температуры пластик начинает выделять в воду потенциальный токсин бисфенол А. Врач отметила, что нередко емкость с водой остается в машине, нагревающейся на солнце. Бутылка с водой из-за такого жара превращается в ядовитую жидкость, пить которую просто опасно.Наталья Корягина проинформировала, что выделяемый пластиком токсин может накапливаться в организме, и это таит в себе особую опасность – подобное накопление делает организм подверженным болезням сердца и сосудов, аутоиммунным заболеваниям, гормональному дисбалансу, ожирению, опухолям.Рекомендация врача: в жару лучше покупать воду в стеклянной таре.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях пожилым людям следует отказаться от чая.

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