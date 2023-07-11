Врач Соломатина: пожилым людям вреден чай при проблемах с давлением и почками

«Чай очень полезен и даже помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. Он содержит антиоксиданты», - сказала Соломатина «Москве 24».

«Если у пожилого человека очень высокое давление, от употребления чая следует отказаться».

«Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками», - постулировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цельное молоко входит в число продуктов , снижающих риск болезней сердца и сосудов.

Врач-диетолог Соломатина отметила в интервью, что чай обладает массой преимуществ для здоровья, и в пожилом возрасте употреблять этот напиток можно даже гипертоникам.При отсутствии противопоказаний пожилой человек может позволить себе до четырех чашек напитка, уточнила медик. В то же время, предупредила Соломатина, чай может быть вреден пожилым людям при проблемах с давлением. Если оно неоднократно повышается за день, или повышается внезапно и резко, либо наблюдается сразу очень существенный рост АД, от чая правильнее отказаться.Эксперт пояснила, что чай является источником кофеина, которого в нем содержится не меньше, чем в кофе. Кофеин, будучи природным стимулятором, может провоцировать колебания давления.Соломатина добавила, что некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к кофеину – его потребление влияет на их психоэмоциональное состояние, сон. Если у пожилых людей итак имеются проблемы с настроением и засыпанием, им нужно контролировать свое потребление кофеина – в этом случае из рациона лучше исключить не только кофе, но и чай.Также пожилым людям чай может вредить при проблемах с почками.Предупредила эксперт и о том, что питье чая может негативно сказываться на самочувствии, когда имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.

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