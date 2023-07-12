Врач Варфоломеев назвал менее распространенные признаки инфаркта

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Врач Варфоломеев назвал менее распространенные признаки инфаркта


Некоторые могут полностью отмахнуться от своих симптомов и не обратиться за помощью.


Чаще всего признаки сердечного приступа включают боль в груди, которая возникает внезапно и не проходит.

«Это может ощущаться как давление, сдавливание или тяжесть в груди. Это может быть расстройство желудка или жжение», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Такая боль может распространяться на любую руку, шею, челюсть, спину или желудок; это может сопровождаться чувством тошноты, головокружением и одышкой.

«Если вы испытываете какие-либо из описанных симптомов, очень важно, чтобы вы немедленно набрали 999 для вызова скорой помощи».


Могут быть и другие «менее распространенные» признаки сердечного приступа, такие как:

  • Внезапное чувство беспокойства, которое может быть похоже на приступ паники.
  • Чрезмерный кашель или свистящее дыхание из-за накопления жидкости в легких.

Уровни боли могут варьироваться от человека к человеку, поэтому то, что один человек может описать как сильную боль, другой может описать это как дискомфорт.


«Симптомы сердечного приступа могут сохраняться в течение нескольких дней или могут появиться внезапно и неожиданно».



Симптомы сердечного приступа: скрытые признаки инфаркта, которые вы можете упустить


Даже если вы не уверены, есть ли у вас сердечный приступ или нет, «немедленно наберите номер скорой». Лечение сердечного приступа будет зависеть от того, какой тип сердечного приступа у вас был.


Симптомы сердечного приступа: 3 общих признака, когда «необходимо немедленно звонить в скорую».



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