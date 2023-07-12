Врач Варфоломеев назвал менее распространенные признаки инфаркта

«Это может ощущаться как давление, сдавливание или тяжесть в груди. Это может быть расстройство желудка или жжение», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Если вы испытываете какие-либо из описанных симптомов, очень важно, чтобы вы немедленно набрали 999 для вызова скорой помощи».

Внезапное чувство беспокойства, которое может быть похоже на приступ паники.

Чрезмерный кашель или свистящее дыхание из-за накопления жидкости в легких.

«Симптомы сердечного приступа могут сохраняться в течение нескольких дней или могут появиться внезапно и неожиданно».

Чаще всего признаки сердечного приступа включают боль в груди, которая возникает внезапно и не проходит.Такая боль может распространяться на любую руку, шею, челюсть, спину или желудок; это может сопровождаться чувством тошноты, головокружением и одышкой.Уровни боли могут варьироваться от человека к человеку, поэтому то, что один человек может описать как сильную боль, другой может описать это как дискомфорт.Даже если вы не уверены, есть ли у вас сердечный приступ или нет, «немедленно наберите номер скорой». Лечение сердечного приступа будет зависеть от того, какой тип сердечного приступа у вас был.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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