Хирург Умнов предупредил о дистрофии мозга из-за водки

«Уже через месяц частого употребления водки возможно развитие геморрагического некроза, при котором ткани мозга погибают и пропитываются кровью. Дистрофия мозга происходит медленно, с уменьшением объема мозга, размягчением структуры и формированием гидроцефалии, что может привести к инвалидности» - рассказал хирург Александр Умнов порталу NEWS.ru.

Хирург Умнов предупредил россиян о тяжелых последствиях злоупотребления водкой для мозга. Врач сообщил, что эта привычка делает человека подверженным геморрагическому некрозу и дистрофии мозга.Врач отметил, что этанол способствует нарушениям в усвоении витамина В1, дефицит которого чреват развитием энцефалопатии. Кроме того, вследствие воздействия главного водочного токсина сужаются сосуды мозга, возникает склонность к тромбозу и инсульту.Для уменьшения вреда от водки специалист порекомендовал употреблять в пищу продукты, содержащие йод и витамин B6 (благодаря им активизируется выработка гормонов щитовидки и происходит более интенсивное расщепление алкоголя). Кроме того, можно использовать препараты с ферментами поджелудочной железы, но их прием предварительно следует обсудить с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки помигают сохранить мозг молодым и способствуют защите его здоровья в пожилые годы.

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