Хирург Умнов предупредил о дистрофии мозга из-за водки

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проблемы с мозгом

По словам хирурга Александра Умнова, содержащийся в водке этанол разрушительно воздействует на ткани мозга.

Хирург Умнов предупредил россиян о тяжелых последствиях злоупотребления водкой для мозга. Врач сообщил, что эта привычка делает человека подверженным геморрагическому некрозу и дистрофии мозга.

«Уже через месяц частого употребления водки возможно развитие геморрагического некроза, при котором ткани мозга погибают и пропитываются кровью. Дистрофия мозга происходит медленно, с уменьшением объема мозга, размягчением структуры и формированием гидроцефалии, что может привести к инвалидности» - рассказал хирург Александр Умнов порталу NEWS.ru.

Врач отметил, что этанол способствует нарушениям в усвоении витамина В1, дефицит которого чреват развитием энцефалопатии. Кроме того, вследствие воздействия главного водочного токсина сужаются сосуды мозга, возникает склонность к тромбозу и инсульту.

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Для уменьшения вреда от водки специалист порекомендовал употреблять в пищу продукты, содержащие йод и витамин B6 (благодаря им активизируется выработка гормонов щитовидки и происходит более интенсивное расщепление алкоголя). Кроме того, можно использовать препараты с ферментами поджелудочной железы, но их прием предварительно следует обсудить с врачом.

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Александр Умнов
Александр Умнов
Здоровье
врач-хирург
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Теги : вред алкоголя, головной мозг, Александр Умнов