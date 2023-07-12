Врач Неруллина: высыпания на лице бывают при болезнях печени и поджелудочной железы

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Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина: высыпания на лице у взрослых людей могут возникать при болезнях органов ЖКТ.

Врач Неруллина рассказала в интервью, что нарушения в работе пищеварительного тракта часто отражаются на внешности и по некоторым симптомам можно определить имеющиеся патологии желудка, поджелудочной железы, печени или кишечника. В частности, медик отметила, что болезни органов системы пищеварения негативно влияют на состояние кожи, лишая ее здорового цвета, естественного блеска и однородности. В тех случаях, когда возникает желтоватый или бледный оттенок кожи, появляются многочисленные сосудистые звездочки, возможны патологические процессы в печени, подсказала эксперт.

Также врач Неруллина посоветовала не оставлять без внимания высыпания на лице, возникающие у взрослых людей.

«При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени», - поделилась врач с «Газетой.Ru».

Специалистка продолжила: высыпания на коже тела, сопровождаемые ощутимым зудом, могут объясняться наличием панкреатита (воспаление поджелудочной железы). В свою очередь язвенная болезнь часто вызывает появление белого налета на языке, делает неприятным дыхание.

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Врач констатировала, что люди, страдающие патологиями органов пищеварительного тракта, могут сталкиваться с состояниями, напоминающими простуду, – у них повышается температура или возникает лихорадка.

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«Температура 37-37,5 градусов может свидетельствовать о гепатите, циррозе печени, а при болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39 градусов и выше», - заявила гастроэнтеролог.

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Алла Неруллина
Алла Неруллина
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : признаки болезней, болезни пищеварения, Алла Неруллина
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