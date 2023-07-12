Кардиолог Артемьева: чувство ломоты в конечностях может говорить о воспалении сердца

«В большинстве случаев воспаление сердечной мышцы провоцируют вирусы, которые наводняют организм вследствие гриппа, гепатита или других инфекций. Также иногда такое воспаление вызывают прием лекарств или злоупотребление алкоголем», - сообщила кардиолог Артемьева.

Слабость

Повышенная температура.

Чувство ломоты в конечностях.

Учащенное сердцебиение.

Колющая боль в груди.

«Чем тяжелее воспаление сердечной мышцы, тем больше снижается ее работоспособность. В этом случае человека беспокоит одышка, возникающая даже при малой физической нагрузке», - добавила медик.

Кардиолог Артемьева напомнила в беседе с «МедикФорум», что ежеминутно по телу в состоянии покоя проходит пять литров крови, а напряжение и расслабление сердца происходят примерно 70 раз. Если возникает воспаление, работа сердца нарушается: в частности, может произойти вредное увеличение органа и хроническое ослабление насосной функции, помогающей в перекачке крови по телу.Врач перечислила симптомы потенциально опасного состояния.Артемьева подчеркнула: чтобы предотвратить воспаление сердца, следует регулярно проверять работу своего кровообращения у врача. Кроме того, очень важно вылечить все инфекции и не подвергать организм чрезмерной нагрузке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мороженое может вредить сердцу пожилых людей.

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