Кардиолог Артемьева: чувство ломоты в конечностях может говорить о воспалении сердца
Кардиолог Ксения Артемьева воспаление сердечной мышцы может быть следствием простуды и других инфекций.
Кардиолог Артемьева напомнила в беседе с «МедикФорум», что ежеминутно по телу в состоянии покоя проходит пять литров крови, а напряжение и расслабление сердца происходят примерно 70 раз. Если возникает воспаление, работа сердца нарушается: в частности, может произойти вредное увеличение органа и хроническое ослабление насосной функции, помогающей в перекачке крови по телу.
«В большинстве случаев воспаление сердечной мышцы провоцируют вирусы, которые наводняют организм вследствие гриппа, гепатита или других инфекций. Также иногда такое воспаление вызывают прием лекарств или злоупотребление алкоголем», - сообщила кардиолог Артемьева.
Врач перечислила симптомы потенциально опасного состояния.
- Слабость
- Повышенная температура.
- Чувство ломоты в конечностях.
- Учащенное сердцебиение.
- Колющая боль в груди.
«Чем тяжелее воспаление сердечной мышцы, тем больше снижается ее работоспособность. В этом случае человека беспокоит одышка, возникающая даже при малой физической нагрузке», - добавила медик.
Артемьева подчеркнула: чтобы предотвратить воспаление сердца, следует регулярно проверять работу своего кровообращения у врача. Кроме того, очень важно вылечить все инфекции и не подвергать организм чрезмерной нагрузке.
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