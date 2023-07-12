Кардиолог Артемьева: чувство ломоты в конечностях может говорить о воспалении сердца

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боль в груди

Кардиолог Ксения Артемьева воспаление сердечной мышцы может быть следствием простуды и других инфекций.

Кардиолог Артемьева напомнила в беседе с «МедикФорум», что ежеминутно по телу в состоянии покоя проходит пять литров крови, а напряжение и расслабление сердца происходят примерно 70 раз. Если возникает воспаление, работа сердца нарушается: в частности, может произойти вредное увеличение органа и хроническое ослабление насосной функции, помогающей в перекачке крови по телу.

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«В большинстве случаев воспаление сердечной мышцы провоцируют вирусы, которые наводняют организм вследствие гриппа, гепатита или других инфекций. Также иногда такое воспаление вызывают прием лекарств или злоупотребление алкоголем», - сообщила кардиолог Артемьева.

Врач перечислила симптомы потенциально опасного состояния.
  • Слабость
  • Повышенная температура.
  • Чувство ломоты в конечностях.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Колющая боль в груди.
«Чем тяжелее воспаление сердечной мышцы, тем больше снижается ее работоспособность. В этом случае человека беспокоит одышка, возникающая даже при малой физической нагрузке», - добавила медик.

Артемьева подчеркнула: чтобы предотвратить воспаление сердца, следует регулярно проверять работу своего кровообращения у врача. Кроме того, очень важно вылечить все инфекции и не подвергать организм чрезмерной нагрузке.

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Теги : проблемы с сердцем, миокардит, Ксения Артемьева
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