Врач Юрочкин: повышенное давление и полнота могут указывать на избыток кортизола

«Итак, человеческий организм нуждается в кортизоле. Однако гормон выделяется в избытке, медики говорят о гиперкортицизме, который не только провоцирует неприятные симптомы, но и надолго ухудшает самочувствие», - сообщил эндокринолог Юрочкин в разговоре с «МедикФорум».

«Высокое кровяное давление может быть следствием хронического избытка кортизола», - подчеркнул врач Юрочкин.

Кортизол является стероидным гормоном, который выполняет множество функций в организме. Например, он ответствен за то, чтобы тело постоянно снабжалось достаточным количеством энергии. При стрессе кортизол берет на себя задачу защиты ресурсов, помогая организму перенести трудный для него период. Особенно интенсивно он вырабатывается в обстоятельствах интенсивных умственных или физических нагрузок.Врач рассказал о состояниях, которые указывают на избыток кортизола.Повышенное содержание кортизола в течение длительного времени провоцирует ощущение усталости, истощения, выгорания. Таким образом нервная система реагирует на перегрузку, которой она подвергается из-за избытка гормона, заставляющего организм существовать в постоянном напряжении и тонусе.Слишком высокий уровень стрессового гормона увеличивает частоту сердечных сокращений и вместе с ней – уровень кровяного давления.Специалист пояснил, что кортизол «останавливает» обмен веществ, поскольку его главной задачей является сохранение энергии в качестве резерва. При гиперкортицизме организм интенсивнее создает жировые запасы: человек может полнеть, даже если не злоупотребляет едой.Когда в организме слишком много кортизола, начинают страдать кровеносные сосуд, ухудшается кровообращение. Это сказывается на состоянии кожи: быстрее появляются синяки, ухудшается заживление ран, учащаются воспалительные явления.Если вы подозреваете, что ваш организм вырабатывает слишком много кортизола, обязательно обратитесь к врачу, посоветовал эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных причинах постоянно холодных рук.

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