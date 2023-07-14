Врач Горенков: авиаперелеты опасны при венозной недостаточности и болезнях сердца

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самолет

Врач Роман Горенков рассказал о хронических патологиях, при которых для человека могут быть опасными авиаперелеты.

Доктор медицинских наук Роман Горенков заявил в беседе с радио Sputnik:

«Авиапутешествия опасны для некоторых людей, в частности для пациентов с заболеваниями органов слуха. Например, хроническое воспаление среднего уха – это противопоказание для авиаперелета».

Медик объяснил, что возникающие во время полета перепады давления могут вести к обострению болезней органов слуха. Кроме того, авиаперелеты могут быть опасными при хронических проблемах с сердцем.

«Противопоказаниями могут быть обострение гипертонической болезни и нарушение ритма сердца», - отметил Горенков.

Специалист добавил, что путешествия самолетами небезопасны также для людей, имеющих хроническую венозную недостаточность. Необходимость долгое время сидеть, резкие перепады давления при наборе высоты и снижении – все это в совокупности может поспособствовать возникновению острого тромбоза или в критическом случае тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому при венозной недостаточности перед тем, как куда-то лететь, следует консультироваться с врачом по поводу приема, во время полета лекарств, тонизирующих вены, или других оздоровительных мер.

Кроме того, в авиаперелетах должны быть внимательными астматики, им нельзя забывать ингаляторы.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Роман Горенков
Роман Горенков
Здоровье
главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике
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