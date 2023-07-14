Врач Соломатина: неправильное питье воды вредит при повышенном давлении

«Когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта», - предупредила Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Врач Соломатина констатировала, что неправильное употребление воды вредит при повышенном давлении. Гипертоникам следует пить воду небольшими порциями, делая мелкие глотки. Пренебрежение этим правилом может значительно ухудшить самочувствие.Слабая мочевыделительная система также требует очень осторожного и умеренного потребления воды. Если например, патологии подвержены почки, они могут не справляться с выводом жидкости из организма. Питье воды при этом, особенно обильное, может вести к тяжелым отечным состояниям, сообщила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких изменениях с мочой нужно обязательно обращаться к врачу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.