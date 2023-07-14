Гепатолог Вялов: в сочетании с цитрусами алкоголь становится опаснее для печени

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алкоголь и цитрусы

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов посоветовал россиянам не закусывать алкоголь цитрусами и не запивать цитрусовым соком.

Врач Вялов отметил в интервью, что многим людям нравятся коктейли, в которых алкоголь смешивается с соком цитрусовых плодов – апельсиновым или грейпфрутовым. Подобное сочетание медик назвал опасным для печени, пояснив, что в этом случае его негативное воздействие на этот орган становится более интенсивным и разрушительным.

«В печени цитрусы конкурируют с алкоголем за то, чтобы быстрее всосаться и вывестись. В итоге токсические вещества обезвреживаются с меньшей скоростью – алкоголь оказывает большее повреждающее воздействие на печень и организм в целом», - объяснил специалист, беседуя с «Москвой 24».

Также Сергей Вялов назвал другие продукты, с которыми опасно сочетать алкогольные напитки.

Острые. При употреблении острых закусок слизистая пищеварительного тракта становится более раздраженной, уязвимой и восприимчивой. Всасывание спиртного сразу увеличивается вместе с наносимым им вредом.

Жирные. Врач предупредил: сочетание спиртного и жирного пагубно для поджелудочной железы, способствует развитию панкреатита.

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Сладкие. Вместе с алкоголем они разрушают кишечную микрофлору, помогают развиваться в кишечнике вредным бактериям.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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