Онколог Воробьев предупреждает о 15 «начальных» симптомах рака легких
Курение является одним из самых больших факторов риска развития рака легких, но у некурящих также может развиться это заболевание.
Врач рассказал о «первоначальных» предупреждениях о раке легких, о которых следует сообщить своему врачу.
Специально для МедикФорум врач-онколог Андрей Воробьев назвал «начальные» симптомы могут включать:
- кашель
- боль в груди
- одышка
- боль в костях
- необъяснимая потеря веса
- кашель с кровью
- битье пальцев
- высокая температура
- слабость
- трудность глотания
- головная боль
- тошнота
- рвота
- охриплость
- хрипы.
"Около 90 процентов случаев рака легких — это немелкоклеточный рак легких".
Варианты лечения могут привести к побочным эффектам, о которых специалист подробно расскажет вам. Хирургия, например, включает удаление опухоли из легкого, а также легочной ткани.
«Примерно 15 из каждых 100 человек (около 15 процентов) переживают свой рак в течение пяти или более лет».
Перспективы человека зависят от того, на какой стадии был диагностирован рак, поскольку чем раньше обнаружен рак, тем больше вероятность того, что лечение будет эффективным.
Если вы подозреваете, что у вас могут быть симптомы рака легких, запишитесь на прием к врачу.
«Ваше общее состояние здоровья и физическая форма также влияют на выживание. Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы сможете справиться с раком и лечением».
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