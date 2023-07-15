Онколог Воробьев предупреждает о 15 «начальных» симптомах рака легких

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Онколог Воробьев предупреждает о 15 «начальных» симптомах рака легких


Курение является одним из самых больших факторов риска развития рака легких, но у некурящих также может развиться это заболевание.


Врач рассказал о «первоначальных» предупреждениях о раке легких, о которых следует сообщить своему врачу.

Специально для МедикФорум врач-онколог Андрей Воробьев назвал «начальные» симптомы могут включать:
  • кашель
  • боль в груди
  • одышка
  • боль в костях
  • необъяснимая потеря веса
  • кашель с кровью
  • битье пальцев
  • высокая температура
  • слабость
  • трудность глотания
  • головная боль
  • тошнота
  • рвота
  • охриплость
  • хрипы.
"Около 90 процентов случаев рака легких — это немелкоклеточный рак легких".

Варианты лечения могут привести к побочным эффектам, о которых специалист подробно расскажет вам. Хирургия, например, включает удаление опухоли из легкого, а также легочной ткани.

«Примерно 15 из каждых 100 человек (около 15 процентов) переживают свой рак в течение пяти или более лет».


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Перспективы человека зависят от того, на какой стадии был диагностирован рак, поскольку чем раньше обнаружен рак, тем больше вероятность того, что лечение будет эффективным.

Если вы подозреваете, что у вас могут быть симптомы рака легких, запишитесь на прием к врачу.

«Ваше общее состояние здоровья и физическая форма также влияют на выживание. Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы сможете справиться с раком и лечением».



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