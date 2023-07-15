Онколог Воробьев предупреждает о 15 «начальных» симптомах рака легких

кашель

боль в груди

одышка

боль в костях

необъяснимая потеря веса

кашель с кровью

битье пальцев

высокая температура

слабость

трудность глотания

головная боль

тошнота

рвота

охриплость

хрипы.

"Около 90 процентов случаев рака легких — это немелкоклеточный рак легких".

«Примерно 15 из каждых 100 человек (около 15 процентов) переживают свой рак в течение пяти или более лет».

«Ваше общее состояние здоровья и физическая форма также влияют на выживание. Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы сможете справиться с раком и лечением».

Врач рассказал о «первоначальных» предупреждениях о раке легких, о которых следует сообщить своему врачу.Варианты лечения могут привести к побочным эффектам, о которых специалист подробно расскажет вам. Хирургия, например, включает удаление опухоли из легкого, а также легочной ткани.Перспективы человека зависят от того, на какой стадии был диагностирован рак, поскольку чем раньше обнаружен рак, тем больше вероятность того, что лечение будет эффективным.Если вы подозреваете, что у вас могут быть симптомы рака легких, запишитесь на прием к врачу.Ранее МедикФорум писал о пользе углеводов для пожилых.

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