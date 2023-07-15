Невролог Алехина: головные боли и усталость сигнализируют об опасном хроническом заболевании

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Невролог Алехина: головные боли и усталость сигнализируют об опасном хроническом заболевании


Эти распространенные симптомы могут быть признаком «изнурительного» состояния.


Довольно часто в повседневной жизни возникают головные боли или усталость.

На них легко влияет количество сна, погода, уровень стресса и другие обстоятельства, и их можно легко отмахнуть как незначительную проблему. Однако они могут быть признаком малоизвестного, но «изнурительного» состояния.

Миалгический энцефаломиелит (МЭ) — хроническое неврологическое заболевание, поражающее многие системы организма. В основном воздействуя на нервную и иммунную системы, он может вызывать множество «колеблющихся» симптомов от мышечной боли до проблем с памятью.



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Однако симптомы будут различаться в зависимости от человека.

"Люди с МЭ испытывают изнурительную боль, усталость и ряд других симптомов, связанных с постнагрузочным недомоганием, неспособностью тела и мозга восстановиться после затрат даже небольшого количества энергии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Не все будут испытывать одни и те же симптомы, поэтому важно не сравнивать кого-то, у кого есть MЭ, с другим человеком, у которого есть болезнь.


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«Некоторые люди обнаруживают, что они не полностью возвращаются к тому состоянию, которое они чувствовали до болезни, но выздоравливают в достаточной степени, чтобы вести счастливую и полноценную жизнь. Это похоже на многие другие хронические заболевания».

Симптомы:
  • Постоянное чувство сильной усталости – вам может быть очень трудно заниматься повседневными делами.
  • Все еще чувствуете усталость после отдыха или сна.
  • Долго восстанавливается после физической нагрузки.
  • Проблемы со сном, такие как частые пробуждения ночью.
  • Проблемы с мышлением, памятью и концентрацией внимания.
А для некоторых это также может привести к:
  • Боль в мышцах или суставах
  • Головные боли
  • Боль в горле
  • Гриппоподобные симптомы
  • Чувство головокружения или тошноты
  • Учащенное или нерегулярное сердцебиение.


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