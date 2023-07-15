Невролог Алехина: головные боли и усталость сигнализируют об опасном хроническом заболевании

"Люди с МЭ испытывают изнурительную боль, усталость и ряд других симптомов, связанных с постнагрузочным недомоганием, неспособностью тела и мозга восстановиться после затрат даже небольшого количества энергии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Некоторые люди обнаруживают, что они не полностью возвращаются к тому состоянию, которое они чувствовали до болезни, но выздоравливают в достаточной степени, чтобы вести счастливую и полноценную жизнь. Это похоже на многие другие хронические заболевания».

Постоянное чувство сильной усталости – вам может быть очень трудно заниматься повседневными делами.

Все еще чувствуете усталость после отдыха или сна.

Долго восстанавливается после физической нагрузки.

Проблемы со сном, такие как частые пробуждения ночью.

Проблемы с мышлением, памятью и концентрацией внимания.

Боль в мышцах или суставах

Головные боли

Боль в горле

Гриппоподобные симптомы

Чувство головокружения или тошноты

Учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Довольно часто в повседневной жизни возникают головные боли или усталость.На них легко влияет количество сна, погода, уровень стресса и другие обстоятельства, и их можно легко отмахнуть как незначительную проблему. Однако они могут быть признаком малоизвестного, но «изнурительного» состояния.Миалгический энцефаломиелит (МЭ) — хроническое неврологическое заболевание, поражающее многие системы организма. В основном воздействуя на нервную и иммунную системы, он может вызывать множество «колеблющихся» симптомов от мышечной боли до проблем с памятью.Однако симптомы будут различаться в зависимости от человека.Не все будут испытывать одни и те же симптомы, поэтому важно не сравнивать кого-то, у кого есть MЭ, с другим человеком, у которого есть болезнь.Ранее МедикФорум писал о пользе нута.

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