Терапевт Белова назвала нут и пшено среди полезных для похудения углеводов

Терапевт Белова отметила в беседе с «МедикФорум», что многие люди боятся углеводов, хотя эти питательные вещества обязательно должны входить в рацион питания. Врач сообщила, какие углеводы обеспечивают организм «долгоиграющей» энергией, поддерживающей длительное чувство сытости, и тем самым помогают худеть.Этот источник углеводов богат клетчаткой и белком, улучшает пищеварение. Нут надолго насыщает, что позволяет сокращать перекусы и калории.По словам Беловой, пшено насыщено железом и является хорошей заменой риса, содержа гораздо меньше калорий.Цельнозерновой овес является одним из самых полезных углеводов – он снижает уровень холестерина и вместе с ним риск сердечнососдистых патологий.Этот представитель углеводов отлично вписывается в рацион тех, кому противопоказан глютен. Кроме того, гречка содержит много лизина (амикнокислота, улучшающая всасывание кальция), и хорошую дозу витамина Е, называемого «витамином молодости».Данная крупа, обеспечивающая организм углвеодами, тоже не содержит глютена – вместе с тем в ней много железа, аминокислот и магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с витамином B3 являются полезными для защиты от гипертонии.

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