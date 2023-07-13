Терапевт Белова назвала нут и пшено среди полезных для похудения углеводов

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нут

Терапевт Александра Белова назвала полезные для укрепления здоровья и похудения углеводы.

Терапевт Белова отметила в беседе с «МедикФорум», что многие люди боятся углеводов, хотя эти питательные вещества обязательно должны входить в рацион питания. Врач сообщила, какие углеводы обеспечивают организм «долгоиграющей» энергией, поддерживающей длительное чувство сытости, и тем самым помогают худеть.

Нут. Этот источник углеводов богат клетчаткой и белком, улучшает пищеварение. Нут надолго насыщает, что позволяет сокращать перекусы и калории.

Просо (пшено). По словам Беловой, пшено насыщено железом и является хорошей заменой риса, содержа гораздо меньше калорий.

Овес. Цельнозерновой овес является одним из самых полезных углеводов – он снижает уровень холестерина и вместе с ним риск сердечнососдистых патологий.

Гречка. Этот представитель углеводов отлично вписывается в рацион тех, кому противопоказан глютен. Кроме того, гречка содержит много лизина (амикнокислота, улучшающая всасывание кальция), и хорошую дозу витамина Е, называемого «витамином молодости».

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Лебеда (киноа). Данная крупа, обеспечивающая организм углвеодами, тоже не содержит глютена – вместе с тем в ней много железа, аминокислот и магния.

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